Los Macri, halcones: Mauricio le bajó línea a Larreta y Vidal, y Jorge le respondió a la UCR

en Juntos por el Cambio y en el PRO en particular ya están en campaña electoral y, corridos por el crecimiento de Javier Milei en la opinión pública, siguen sin encontrar un rumbo claro y, peor aún, la batalla interna por tomar el bastón de mando y ser plantarse como presidencial se expone descarnada

“Nos reunimos para tratar diferentes temas y celebramos que la Convención radical ratificó su compromiso de seguir dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que en el PRO tenemos los mejores candidatos, pero es muy bueno que cada fuerza sienta que también los tiene”

Definitivamente,Es que este mediodía, los referentes y virtuales candidatos en los distritos más importantes se reunieron para almorzar y, en ese contexto,La marcada de cancha de Mauricio Macri antefue explícita., les advirtió, casi dándoles una orden, a los otros referentes del PRO.Para colmo, según consignó un periodista casi vocero de Mauricio en Infobae, "sus interlocutores se quedaron en silencio porque sabían sobre qué estaba hablando" yLa advertencia cuasi orden del ex mandatario tenía que ver con la sesión de la Legislatura bonaerense de la semana pasada en la que se votó a, candidato del gobernador Axel Kicillof, como nuevo titular del Tribunal de Cuentas y se aprobaron las designaciones de dirigentes del PRO y de la UCR en el directorio del Banco Provincia y en la Defensoría del Pueblo.Luego de esa votación, el senador provincial de JxCrenunció a la vicepresidencia segunda del Senado bonaerense. “No podemos entregarle al kirchnerismo el Tribunal de Cuentas de manera vitalicia a cambio de un par de cargos para Juntos. Esto es buscar privilegios a espaldas de la gente. Así, más que halcones o palomas parecemos pavos reales”, dijo.En el almuerzo, según informaron de manera extraoficial, los referentes del PRO acordaron tener una “postura unificada” como bloque con respecto a los proyectos de ley de Boleta Unica, Alquileres y Consejo de la Magistratura, demás de buscar una posición común en el Interbloque de Juntos por el Cambio, cosa que no vienen consiguiendo casi en ningún tema.También se habló sobre la necesidad de que el PRO “revise” cómo se está trabajando en el plan económico que elaboran los especialistas de JXC: propuso que la mesa política del partido tenga una “visión detallada” sobre los programas que se discuten entre las cuatro fundaciones de JxC, Pensar (PRO), Alem (UCR), Instituto Hanna Arendt (Coalición Cívica) y Encuentro Republicano (Encuentro Republicano Federal), para llegar a 2023 con propuestas consensuadas.Esto último viene siendo un tema de controversia, porque, principalmente, sale a expresarse con propuestas muy similares a las de Milei -¿autorizada o avalada por Macri?- y, acto seguido, desde la UCR y la Coalición Cívica le responden con dureza y le recuerdan que en las fundaciones desde las que la coalición elabora sus programas no se produjeron esas propuestas.Otro de los temas analizados durante la comida fue el resultado de la Convención Nacional de la UCR. Según Infobae, todos elogiaron las señales que dio el radicalismo en ese encuentro que se hizo el viernes pasado porque fueron “en favor de la unidad y la ampliación de Juntos por el Cambio”., dijo tras el almuerzo el ministro de Gobierno porteño,, único vocero del encuentro, al responderle al titular de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, quien sostuvo que su partido tiene “los mejores candidatos” para las elecciones presidenciales de 2023 y consideró que esa fuerza definirá su política de alianzas “sobre la base de un programa y no por nombres, marketing o encuestas”.