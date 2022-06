La Izquierda contra Milei asegura que no hay condiciones para un movimiento fascista pero sus opiniones no son un chiste

El diputado bonaerense del Frente de Izquierda hizo referencia a la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. “Con cada ronda de paritarias inclusive, no estamos asistiendo a un aumento de los salarios reales. De hecho, hay una reducción. Las adecuaciones que cada tantos meses se hacen no resuelven el problema y muchos trabajadores quedan incluso dentro de esos límites imponibles. Lo que hay que dejar claro es que el salario no es ganancia”, señaló en diálogo con Política Argentina.

@fotoWqPor otra parte, enfatizó un proyecto de su espacio relativo al pase a planta permanente de trabajadores de limpieza de la Legislatura.señaló al indicar que ya cuenta con una docena de legisladores que respaldan dicha iniciativa.En este sentido,. “Ni los diputados ni las autoridades pueden mantenerse insensibles frente a un hecho muy puntual de las trabajadores que reciben aproximadamente 50 mil pesos”, recalcó., dijo en referencia a la discusión impulsada por Javier Milei relativa a la portación de armas.Para el diputado trotskista,recalcó.“No vemos que exista la posibilidad de creación de grupos policiales”, aclaró, aunque sostuvo:. “Por ejemplo, la idea de un movimiento anti-piquetero no pasa de ser de una excusa para que los inviten a un programa de televisión. No obstante, no hay que tomarse en chiste porque un avance electoral de ultraderecha busca generar condiciones para este movimiento fascista”, concluyó.