Causa cuadernos: peritarán por primera vez las anotaciones del ex chofer y militar Centeno

la Justicia federal peritará recién ahora por primera vez varios de los cuadernos supuestamente escritos por el militar retirado y exchofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno, textos en que se funda nuclearmente la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción"

"un examen pericial" sobre los originales de los cuadernos 4, 7 y 8

"si los textos conformados (en los cuadernos), pertenecen o no a un mismo puño escritural"; "si se aprecian sobre escritos, testados, o cualquier tipo de adulteración y/o modificación" y que, de encontrarse, "se estudien dichas alteraciones individualizando y cuantificando las mismas, informando desde la óptica técnica adecuada, al modo en que fueron materializados"

Aunque parezca increíble por la magnitud y la naturaleza de la causa,La decisión del juez federalocurre luego de que un empresario mencionado en los textos los hiciera analizar por peritos privados y detectaraconsistentes enEl peritaje oficial fue ordenado por el magistrado, fuertemente cuestionado por el kirchnerismo y por periodistas inclusi afines al PRO, tras el requerimiento de instrucción formulado por el fiscal, en relación a la denuncia presentada hace dos meses por el empresario, expresidente de la firma Albanesi S.A., informaron fuentes judiciales.Martínez de Giorgi decidió la realización dey determinó que, quienes se dediquen a ese trabajo, respondan más de 15 puntos de pericia vinculados con, por ejemplo,Se trata de una de las tantas dudas que se arrojaron hace años sobre los cuadernos, incluso antes de que aparecieran los "originales", en la etapa de la maniobra en que Centeno sostenía que había quemado esos textos y la causa sólo se basaba en fotocopias., escribió el juez en una de las dos resoluciones a las que accedió Télam.En la primera resolución, días atrás, el juez dispuso que se determine,El juez también ordenó que se determine, a la vez que dispuso que se esclarezca qué decía alllí donde luego se habrían agregado o corregido la palabra "Alem" o el número "850".El magistrado ordenó además que se establezca "si las inscripciones originales pertenecen al mismo puño escritor que las restantes grafías, así como también si se corresponden con las indubitables de Oscar Centeno" y detectar si las anotaciones enmendadas con el nombre "Armando" se corresponden con las restantes grafías al igual que las que habría realizado el chofer.El empresario Loson había formulado la denuncia luego de detectar que en los cuadernos de Centeno había tachaduras, enmiendas, sobreescrituras, y otras irregularidades que tendían a involucrarlo en situaciones de las que no había participado., había señalado el empresario en su denuncia.Y detalló:El análisis realizado por los peritos privados (del Estudio Latour) permitió detectar 195 correcciones conformadas con lo que sería líquido corrector de color blanco, 1373 sobre escritos, y 55 testados, totalizando no menos de 1.600 alteraciones del texto original.Al ingresar en los detalles, los peritos de parte detectaron que, en más de una oportunidad, el nombre "Armando" había sido sobrescrito, con una letra distinta, arriba de otro nombre - "Marcelo" - que en ocasiones ni siquiera había sido corregido en la continuidad del texto."¿Se modificaron esos nombres (Marcelo por Armando) para hacerme aparecer, o poder adjudicar e imputarme la comisión de más hechos?", se preguntó el empresario en la denuncia que formuló el 1 de abril pasado a través de su abogado Carlos Vela.Loson declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos y siempre dijo que las entregas de dinero que realizó fueron de su patrimonio -y no del de la empresa que encabezaba- y para campañas electorales.Así lo expuso en su denuncia: "Quiero dejar en claro que el dinero que aporté para las campañas electorales en cuestión, es dinero en moneda nacional que acredité documentalmente haber extraído de mi cuenta corriente bancaria personal".Loson fue durante 42 años presidente de Albanesi S.A, empresa de capitales privados nacionales, que según quedó acreditado en la causa de los cuadernos no se dedica a la construcción ni es proveedora del Estado. Albanesi es una generadora de energía eléctrica y comercializadora de gas con 11 centrales generadoras distribuidas en distintas zonas del país.