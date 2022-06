Encuesta: argentinos cuestionan la economía del Gobierno pero rechazan propuestas opositoras

una encuesta abre un blanco en el horizonte y parece mostrar que pese a los marcados cuestionamientos que los argentinos tienen respecto de la política económica del Gobierno nacional los reclamos acerca de medidas se ajustan más a propuestas kirchneristas que a las liberales

un 68% de los consultados respondió que el Gobierno nacional "debería congelar los precios de los productos esenciales hasta fin de año"

Mientras la oposición se muestra en 2022 pensando en las elecciones de 2023 y se corren mutuamente "por derecha" desde lo discursivo,Según el último sondeo de Analogías Consultora , realizado sobre una muestra de 2.769 casos efectivos a través de entrevistas telefónicas entre el 29 y 31 de mayo de 2022 en las 24 provincias de Argentina, un 69,3% de los consultados tiene una imagen negativa de la política económica del Gobierno.En el mismo sentido,"En materia de expectativas económicas, el ´optimismo` sobre la evolución de la economía se mantuvo en niveles constantes (24%), aunque mejorando en el margen levemente. La política económica del Gobierno Nacional continúa registrando una importante desaprobación (70%). En línea, una mayoría de encuestados manifestó no percibir una recuperación de la actividad económica y los ingresos (80%)", señalan en el informe., sostuvo, directora de Comunicación de Analogías.Es que en el trabajo se realizaron una serie de preguntas sobre las denominadas “reformas estructurales” y el régimen económico, donde no prendieron las propuestas opositoras.En primer lugar, respecto a la centralidad del problema de la inflación de precios,. Se trataría de una medida que no sólo rechaza de plano la oposición, sino que incluso es más bien una propuesta del sector kirchnerista al interior del Frente de Todos.En segundo orden,, lo contrario a las ideas que proponen Juntos por el Cambio y Javier Milei, entre otros opositores.Además, el 57% de los encuestados se expresó de acuerdo en incorporar al derecho humano de la cobertura previsional a los trabajadores informales, a través de herramientas como una moratoria.Asimismo,, propuesta que el macrismo y los libertarios volvieron a poner en agenda durante las últimas semanas, y otra parte de los entrevistados dijo que la concentración y los monopolios son un problema para la economía argentina (50%).Finalmente,