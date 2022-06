Alberto invitó a Massa a la Cumbre de las Américas

El presidentemantuvo una reunión esta mañana en la Quinta de Olivos con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quien invitó a formar parte de la comitiva que lo acompañará a Estados Unidos con motivo de la Cumbre de las Américas.El exintendente de Tigre estáantes de darle una respuesta al Presidente. Mientras que en ese sentido, la oposición pidió sesionar este miércoles para tratar la Boleta Unica de Papel. El pedido es para comenzar la sesión a partir de las 10 y lleva las firmas de 35 diputados nacionales correspondientes a todos los sectores que apoyan la BUP. Además, este martes comenzará en comisión el tratamiento del proyecto de ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos impulsado por el propio Massa, y que el oficialismo buscará sancionar esta semana en el recinto.Alberto Fernández tiene previsto partir con rumbo a Los Ángeles este martes a las 23, aunque todavía no trascendió quiénes integrarán la comitiva oficial ni la agenda en detalle del viaje. El Presidente dialogó la semana pasada con su par norteamericano, Joe Biden, quien lo invitó a Washington para que tengan su primera reunión bilateral el 25 de julio. Según el comunicado, el objetivo del encuentro seráLa de hoy es la segunda reunión de Massa y Fernández en Olivos en las últimas 48 horas. El sábado, el Jefe de Estado le ofreció el cargo vacante en Desarrollo Productivo a Massa, aunque finalmente ambos descartaron la idea debido a que "no hay reemplazo" actualmente para la tarea que el tigrense realiza en el Congreso. Otra de las funcionarias que recibió el ofrecimiento presidencial para ocupar la silla que dejó Kulfas fue la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, quien también declinó de la propuesta.El Gobierno de Joe Biden decidió excluir a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, motivo por el cual el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó asistir, aunque anticipó que tiene prevé visitar a su colega Joe Biden el próximo mes.El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo el mes pasado que no iría aunque lo invitaran, acusando a Estados Unidos de ejercer una "presión brutal" para que la cumbre no fuera inclusiva. Por su parte, habiendo descartado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el Gobierno estadounidense está considerando un papel para el líder opositor Juan Guaidó, posiblemente de forma virtual en un evento paralelo.