¿Quiénes son los nuevos integrantes del directorio del Banco Provincia?

Tras el aval de la Legislatura bonaerense, el Ejecutivo de Axel Kicillof oficializó la designación de los cuatro directores del Banco Provincia. Los pliegos fueron votados por el Senado bonaerense. La designación lleva la firma del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. Integrarán de esta forma el Directorio del Banco Provincia, el ex ministro de Gobierno porteño, Bruno Screnci; el ex diputado bahiense Santiago Nardelli; y el ex diputado nacional de la UCR Carlos Fernández por la oposición. Por el Frente de Todos fueron Laura González, dirigente de La Cámpora de Quilmes, cercana a la intendente Mayra Mendoza.

El presidente del Banco Provincia sigue siendo, quien ocupa el máximo cargo en la entidad desde que la asunción de Axel Kicillof. Kicillofista de pura cepa fue director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de 2015 a 2016.También está el matancero. Fue senador de la Provincia de Buenos Aires (2011-2019) y ocupó el cargo de vicepresidente segundo de la Cámara alta (2015-2019).es delegada del Ministerio de Trabajo bonaerense en Quilmes y responde a la intendenta Mayra Mendoza.Asimismo, se suma el ex diputado nacional y ex vicepresidente de la UCR bonaerense,. Cumplió varias funciones en el Municipio de Tandil.Junto a Carlos Fernández, el radicalismo tiene a Diego Rodrigo. Es legislador, hombre allegado a Daniel Salvador.El PRO mete a, quien ostentó el cargo de Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previo a la llegada de Jorge Macri. El macrismo también mete a, ligado al intendente de Bahía Blanca Héctor Gay. Fue diputado provincia y también coordinador Ejecutivo del PAMI durante la gestión de Graciela Ocaña. También integró el directorio del Banco Nación.De la mano de Mariano Cascallares, está. Ingresó en 2019 y es director de Provincia Seguros y de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.Por su parte, el Frente Renovador tiene a, cuñado de Sergio Massa. Fue presidente del PJ de San Isidro y senador bonaerense desde 2013.En tanto,, ingresó al Directorio del Banco Provincia en 2021 en reemplazo de la legisladora kirchnerista Juliana Di Tulio. Formento es el presidente de Provincia Microcréditos y de Red Link S.A.