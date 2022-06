Causa Cuadernos: peritos denunciaron ante la Justicia irregularidades en las anotaciones de Centeno

hallaron irregularidades en los cuadernos 4, 7 y 8

Peritos privados encontraron numerosas irregularidades en tres de los cuadernos atribuidos al ex chofer del Ministerio de Planificación Federal y "arrepentido" del Caso Cuadernos, Oscar Centeno.Los especialistas declararon ante la Justicia que. Además, informaron que solo analizaron las copias ya que no tuvieron acceso a los originales.Ante esta denuncia,donde los mantienen al resguardo mientras se espera el juicio que aún no tiene fecha de inicio.Una vez que los cuadernos sean entregados al magistrado Martínez De Giorgi será él quien determine qué organismo llevará adelante la pericia oficial.La pericia privada que se llevo a cabo fue ordenada por la denuncia de uno de los imputados en la causa, el empresario Armando Loson, del grupo Albanesi. Según Loson, el estudio encontróen los cuadernos, donde los nombres, lugares, direcciones y fechas de las anotaciones presentaban "adulteraciones y tachaduras".El estudio de peritos "Latour" llevó a cabo la pericia grafológica mediante la que, informó Télam.En la causa fue enviada a juicio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros exfuncionarios como el exministro de Planificación Julio De Vido y empresarios acusados de supuesto cohecho y también el "arrepentido" Centeno.