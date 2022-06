La CNV ordenó que la empresa cripto que promocionó Javier Milei deje de operar

La(CNV) intimó a la plataforma Coinx a cesar su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables de supuesta, tras advertir que la firma no está inscripta en el registro obligatorio para agentes que ofrecen valores negociables, y de haber sido denunciada por usuarios como una estafa piramidal.La empresa había saltado a la fama tras ser promocionada por el diputado nacional de Avanza Libertad, Javier Milei, quien visitó las oficinas que la plataforma tenía en la Ciudad de Buenos Aires y compartió el momento en sus redes sociales diciendo que era una empresa que estaba, expresó el diputado en su cuenta de Instagram a finales del año pasado.La plataforma se jactaba de ofrecer un rendimiento anual de entre el 30 y 45% en dólares, aunque requería un depósito de mínimo de US$ 500 y seis meses antes de retirarlo que, según manifestaron usuarios en redes sociales, dejó de devolverlos y de contestar a sus reclamos por todas las vías de comunicación.La CNV actuó de oficio tras advertir la existencia de ofrecimientos de asesoramiento en inversiones en el mercado de capitales por parte de Coinx World, donde se ofrecían diversas herramientas para obtener una supuesta alta rentabilidad, realizandoSegún explicó el organismo, la página incluía expresiones como: "Invertí tu vida, Invertí en CoinxWorld"; "Invertimos por vos en ? Wall Street con tecnología de vanguardia, inteligencia artificial, bots y un equipo de expertos traders"; "Inverti y Gana el mayor interés mensual!";, detalló al CNV en una resolución publicada esta tarde.También informó a su director, Juan Manuel Malaspina, -un joven de 24 años que figuró en lo medios y las redes como Director de Inversiones de la empresa y promovía sus servicios- a desistir de toda promoción dado que no se encontraba inscripto en ninguno de los registros correspondientes., destacó el organismo que preside Adrián Cosentino.