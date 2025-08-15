"Me bardeás y cuando vengo a buscarte, te escapás": el video de la pelea entre Feinmann y Peretta

#Video | Un sindicalista increpó a Eduardo Feinmann a la salida de Radio Mitre.pic.twitter.com/5horX7b58c  Política Argentina (@Pol_Arg) August 21, 2025

Este jueves por la mañana, luego de que se retirara del programa que realiza en Radio Mitre, Eduardo Feinmann fue increpado por el candidato a diputado y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta.El propio Marcelo Peretta dio a conocer el video que grabó su hijo del momento. "Quiero que me digas por qué soy un garca. ¿Qué tenés conmigo? Ocupás tu programa, que escucha todo el mundo, para bardearme todos los días y jamás me entrevistaste. Nunca intercambié una opinión con vos", se lo escucha decir al sindicalista."No vengo a amenazarte, vine a pedir explicaciones. Si sos un verdadero periodista, hablá conmigo, no operes con consultores. Usás el micrófono para ensuciar y ni siquiera me das derecho a réplica", insistió Peretta."Pedí disculpas, sinvergüenza. Me bardeás por los medios y cuando vengo a buscarte, te escapás", agregó."Él empuja a la policía y me pega una patada en la cintura, después patea mi auto y lo abolla. Esto es parte de este sindicalismo violento y retrógrado que los argentinos no queremos más", contó el periodista en su programa de Radio Mitre."Yo me subí un par de veces para irme pero el tipo me seguía agrediendo y me decía 'cagón, bajá'. Y yo cagón no soy. Obviamente la denuncia ya está hecha, mañana voy a ampliarla y la voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Tipos como estos tienen que estar presos", arremetió."Yo estoy bien, sin ningún problema. No me duele ni el cuerpo ni el daño a mi auto. Yo voy a hacer una denuncia por lesiones y daños, y voy a ir a fondo hasta que este tipo vaya preso. Aunque no creo porque tiene una protección política importante. También tiene varios temas de corrupción en el sindicato pesados. El tipo además es político y se presenta a elecciones", cerró.