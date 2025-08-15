Paro de controladores: Aerolíneas cancela 28 vuelos y reprograma 43; Latam, Flybondi y Jetsmart advierten demoras

Aerolíneas Argentinas informa que su programación de hoy se altera por el paro de controladores aéreos entre las 13 y las 16, con 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en cabotaje y regional. Son más de 8.000 las y los pasajeros alcanzados en esta primera franja. “Al momento, se continúa trabajando para minimizar el impacto de la franja de las 19 a 22 hs, que dejará más vuelos afectados”, señalan desde la compañía.

Desde la empresa de bandera subrayan el objetivo de preservar derechos y seguridad operativa: “Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”.LATAM comunica que, por medidas gremiales a nivel nacional, “se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones” en vuelos desde y hacia Argentina este viernes 22 y el domingo 24, y habilita cambios de fecha y/o vuelo en la misma ruta sin costo adicional para quienes resulten afectados. JetSMART informa —vía NOTAM— posibles afectaciones y ofrece cambio de fecha sin cargo ni diferencia tarifaria para volar hasta el 14 de septiembre; la gestión puede realizarse hasta el 31 de agosto en “Administra tu vuelo”.Flybondi, por su parte, señala que “ante las medidas de fuerza que llevará adelante ATEPSA afectando la operación en todos los aeropuertos del país”, modifica su programación: cancela 10 vuelos, reprograma más de 35 y reporta 7.000 pasajeros afectados. “Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a sus pasajeros por estas medidas de fuerza”, completa la low cost.