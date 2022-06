El miedo de Jair Bolsonaro a ir preso como Jeanine Áñez

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se comparó con la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, condenada el viernes a 10 años de cárcel por el golpe de Estado en Bolivia al gobierno de Evo Morales y teme correr la misma suerte."¿Qué pasó hace un año? Ella (Áñez) fue detenida. Y ahora (...) diez años de cárcel. ¿Cuál es el cargo? Actos antidemocráticos. ¿Alguien hace alguna correlación con Alexandre Moraes y sus investigaciones en mi contra por actos antidemocráticos? O sea, ¿será una amenaza para mi cuando deje el Gobierno?", manifestó Bolsonaro, en referencia al juez del Tribunal Supremo de Brasil que condenó a uno de sus diputados a nueve años de cárcel por atentar "de manera continuada contra las instituciones democráticas", según Folha de Sao Paulo.En una entrevista con periodistas durante su visita el sábado a la ciudad estadounidense de Orlando, el presidente brasileño insistió en sus ataques a la Justicia de su país. "Alexandre de Moraes hace una investigación en la que la Fiscalía no participa y me investiga por noticias falsas. ¿Qué hay en la cabeza de este tipo? ¿Qué está sacando de ello? ¿Cuáles son tus intereses?", declaró el mandatario brasileño, según CNN Brasil.Bolsonaro viajó a Estados Unidos esta semana para asistir en Los Ángeles a la IX Cumbre de las Américas. El sábado estuvo en Orlando para inaugurar un viceconsulado brasileño y mantener un encuentro con simpatizantes en una iglesia evangélica.