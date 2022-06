¿Por qué el proyecto de ampliar la Corte Suprema es constitucional?: los argumentos de Barcesat

El abogado Eduardo Barcesat se mostró en sintonía con el proyecto del Frente de Todos para modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. “Estoy de acuerdo con el proyecto porque creo que la actual Corte ha perdido total credibilidad ante la opinión pública, cimentada por el fallo ultrajante del saber de los juristas. De modo tal que apoyó vivamente la conformación de una nueva Corte Suprema”, sostuvo.

“Lo que propongo es que hay suprimir el artículo 280 del Código de Procedimiento que es el que autoriza a la Corte a deshacerse sin analizarlos y la otra reforma es la de poner plazos para el funcionamiento de la Corte, en el sentido de emitir las resoluciones o las sentencias definitivas”, sostuvo Barcesat para quien “los procedimientos terminan siendo resabios de un poder monárquico y tenemos que fortalecer el carácter republicano. Por ello, estas dos reformas que propongo tienen que estar en la futura ley organizativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

¿Por qué el proyecto del Frente de Todos es constitucional? A los ojos del letrado por dos puntos: se correlaciona con el articulo 1 de la CN y además la carta magna de la Nación no establece la cantidad de integrantes a componer.

A su entender,También recalcó que “la mayoría de los expedientes son rechazados como una formula que exime llegar al fondo de la cuestión, simplemente porque los recursos no reúnen los elementos del remedio federal y por eso los expedientes terminan sin pronunciamiento, y frustrando las expectativas justiciables”.Por otra parte, cuestionó las criticas del jefe de Gobierno porteño a dicho proyecto. Sucede que Larreta está esperando el fallo de la Corte relativo a la devolución de los fondos coparticipables.“No toda necesidad tiene consecuentemente un derecho”, esa es la idea que había expresado el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz en una exposición sobre derecho. Barcesat, que es docente de Fundamentos filosóficos de los derechos, se refirió al autor intelectual del pacto de derechos económicos de la ONU, que es una de las normas de mayor jerarquía de los DDHH y que dice que cuando un país adquiere un catalogo de derechos sociales y económicos, no solo se obliga a trabajar por el uso y goce de los derechos, sino que adquiere una obligación de resultados, es decir, lo que está en la norma tiene que estar en la vida cotidiana y material, ese resultado es exigible porque sino no sería derecho. “Si no, sería una monserga moral o un discurso político”, recalcó.