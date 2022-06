Bárbaro: "Macri cree que el populismo es que la gente vote"

A los ojos de Julio Bárbaro, el ex presidente “Mauricio Macri está cada vez más explicando porque va a perder toda la vida”. “Da un poco de vergüenza ya. Es un productor de vergüenza ajena, volvió para que no nos olvidemos de por qué se había ido”, dijo en diálogo con Política Argentina.

Bárbaro opinó sobre las declaraciones del ex jefe de Estado contra el radicalismo. Dijo que, disparó.También sostuvo que, recalcó.Bárbaro también manifestó sus inquietudes sobre la dirigencia política. “Al gobierno lo estamos viendo con cierta angustia. No vemos que la política le responsa a la ansiedad de la sociedad, ni de parte del oficialismo ni de la oposición. Nadie le da esperanzas a la gente”, señaló.Sobre la polarización, dijo:Consultado sobre potenciales dirigentes que puedan brindar un mejor horizonte al país, señaló: “Hoy no hay nadie, ninguna figura política, que pueda dar esperanza porque no hay vidas ejemplares. La Argentina perdió lo esencial que es el ejemplo. Para poder ser ejemplar Tenes que tener una vida transparente y los políticos siguen enriqueciéndose”.Si bien valoró el encuentro de los mandatario provinciales agregó que “aunque hasta el momento nada de lo que existe está a la altura de las necesidades de la sociedad”.E insistió en la necesidad de reflexión política.dijo.También cuestionó las declaraciones del vicepresidente de la Corte Suprema contra el peronismo., enfatizó.