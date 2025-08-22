Indignante: la risa de Caputo ante chistes sobre discapacidad en medio del escándalo de las coimas

Luis “Toto” Caputo fue cuestionado duramente en redes sociales tras un episodio que generó indignación. El ministro de Economía participó del programa de streaming “Las Tres Anclas”, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, donde se produjo un intercambio que desató fuertes críticas.El momento ocurrió cuando Caputo hablaba sobre la cantidad de personas con discapacidad en la Argentina. Al preguntar “¿Cuántos hay?”, el conductor del ciclo, conocido como “Gordo Pablo”, intervino con tono irónico: “¿Sin sumar a los kukas?”. Lejos de incomodarse, Caputo se rió y respondió: “Sí, sin sumar a los kukas”.La escena quedó registrada y rápidamente se viralizó en redes sociales, con miles de usuarios repudiando el tono despectivo hacia las personas con discapacidad y el uso del término como un insulto político. Y las reacciones, obviamente, no se hicieron esperar.Muchos internautas acusaron al funcionario de banalizar la problemática y de mostrar una completa falta de empatía hacia un colectivo vulnerable. Otros remarcaron el desconocimiento que exhibió sobre el tema, señalando que la discapacidad no se limita a condiciones visibles sino que abarca múltiples realidades. “No entienden nada porque nunca trabajaron”, escribió un usuario, en un comentario que resumió parte del malestar general.El episodio se volvió aún más controvertido porque ocurrió el mismo día en que el Gobierno había desplazado al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad en medio de otro escándalo. Para varios sectores, el contraste dejó expuesto un manejo insensible hacia una temática que debería ser tratada con responsabilidad.Si bien desde el entorno del ministro no hubo aclaraciones oficiales al respecto, el repudio continuó creciendo en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde el video fue replicado miles de veces. Dirigentes opositores también se sumaron a las críticas, acusando a Caputo de reforzar con su risa discursos discriminatorios.