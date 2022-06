Scioli asume este miércoles como ministro de Desarrollo Productivo: el evento y la agenda que viene

Daniel Scioli volvió a la Argentina y asume este miércoles 15 de junio a las 18 como nuevo ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de Matías Kulfas, tras el escándalo que el funcionario saliente armó por el lío del off the record y la falsa denuncia por despecho político

El acto de jura tiene asignado al presidente de la Nación,, a la cabeza en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.Según trascendió desde la organización del acto, serán de la partida más de 100 invitados, entre los que se cuentan gobernadores, ministros, funcionarios de distinta escala y su familia, en el marco de un despliegue ceremonial en el Museo del Bicentenario, salón en el que la Casa Rosada desarrolla los actos más importantes de gestión.Será un acto de mayor envergadura respecto de los que protagonizaron otros ministros que llegaron al gabinete de Alberto posteriormente al inicio de su mandato.Se espera que Scioli, fiel a su estilo, ingrese al Ministerio de Desarrollo Productivo y lo destaque como un gran logro más en su larga carrera política, tal como logró construir incluso cuando tras la derrota de 2015 pasó cuatro años como diputado y luego dos y medio como embajador en Brasil.Desde el entorno del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y fuentes del gabinete económico contaron a la prensa que ya estuvo en contacto telefónico con el secretario de la Pequeña y Mediana empresa,, y con el titular del Banco Nación,, con quien habló sobre los créditos para las pymes.Sin embargo, Scioli también conversó por teléfono con el ministro de Economía,, y con el ministro saliente Kulfas. Ayer, Guzmán estuvo reunido con el presidente Fernández y el canciller. La inflación, pese a la baja sostenida, sigue siendo alta y aun es impreciso cómo seguirá la situación financiera del país.El comienzo de la construcción del, pese a que estará fuera de su competencia directa, rondará también a Scioli, tal vez como herencia de la desprolija forma de salir del Gobierno que eligió Kulfas.Scioli, como ya se supo semanas atrás, busca impulsar una agenda que involucre el crecimiento de las exportaciones de las economías regionales y de las Pymes en general, sector históricamente cercano por su relación con el sector privado.El ex aspirante presidencial pretende impulsar las exportaciones de litio, potasio e hidrógeno verde, en el marco de las energías renovables, así como de una agenda que tenga en cuenta los ejes de “ciencia, tecnología, educación, trabajo y desarrollo social”.Una última misión que Scioli encarará es más política que de gestión. Es que incluso en la Casa Rosada esperaban que el ingreso del ex Gobernador marque una nueva etapa dentro del gobierno, con volumen político en el gabinete pero, a la vez, diálogo con la tribu albertista y con la vicepresidenta