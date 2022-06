Reforma Judicial: Desde Santa Fe, Alberto Fernández le pidió al Congreso que apruebe la ley

El presidente Alberto Fernández le pidió hoy al Congreso Nacional que trate y apruebe el proyecto de reforma judicial enviado meses atrás por el Poder Ejecutivo. "Les pido que cuanto antes saquen esa ley porque Rosario lo necesita, para la lucha contra el crimen organizado, y lo necesita toda la Argentina", dijo el Presidente al visitar la ciudad de Santa Fe y dar inicio a las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, junto al gobernador de la provincia, Omar Perotti, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.En otro tramo del discurso el mandatario volvió a referise a los macristas como "ladrones de guante blanco", y denunció que al llegar al Gobierno encontró obras encaradas por la gestión de Mauricio Macri con sobreprecios de hasta un 70%. Así se refirió a la obra pública y advirtió: "Las obras que estaban previstas hacer con la Participación Público-Privada (PPP) a nosotros nos cuesta un 30 % de lo que estaban valuadas, había un 70% de sobreprecios en cada una de esas obras". Y agregó: "Esto lo cuento para que esos ladrones de guante blanco que tanto se ofenden se den cuenta que no son otra cosa que ladrones de guante blanco".En otro orden de temas, Alberto Fernández se refirió al faltante de gasoil y dijo al respecto que la situación "preocupa mucho" al Gobierno. "Vamos a dictar una serie de normas reorganizando esto para que no falte el gasoil y más en las zonas productivas", afirmó. "Es cierto que hay mucha demanda pero también mucha especulación", argumentó.Alberto Fernández anunció que mañana dictará una serie de normas para que "no falte el gasoil, y más en la zona productiva" y dijo que se va a "autorizar un aumento del corte del gasoil significativo en favor del biodisel". "Nos preocupa mucho lo que pasa con el gasoil. Hay una mayor demanda porque hay mayor producción, pero hay mucha especulación, muchos contrabandean y aprovechan el precio subsidiado para llevárselo a su país, para acopiar y hacer su propio negocio", dijo el Presidente en un acto en Santa Fe, donde anunció: "Mañana voy a dictar una serie de normas reorganizando y reordenando para que no falte el gasoil y más en la zona productiva".Las declaraciones del Presidente se producen luego de que el Gobierno nacional dispusiera elevar en un 50% el corte obligatorio de biocombustibles establecido en la ley 27.640, y lo llevará del 5% vigente al 7,5% para las pequeñas y medianas empresas con el fin de incrementar el abastecimiento de gasoil en todo el país, informó hoy el Ministerio de Economía.Además de esa medida, "se publicará un decreto que establece por el término de 60 días el Régimen de Corte Obligatorio Transitorio Adicional de Biodiesel (Cotab), destinado a incrementar la capacidad de abastecimiento de gasoil grado 2 y grado 3", anunció este mediodía el Palacio de Hacienda.Así lo informó oficialmente la cartera encabezada por Martín Guzmán tras la reunión de Gabinete que se desarrolló esta mañana en la Casa de Gobierno, encabezada por el presidente Alberto Fernández, en el que la cuestión del abastecimiento de gasoil fue uno de los temas abordados. Según consignó Economía, el incremento del 5% vigente al 7,5% en el corte obligatorio de biocombustibles para las pymes será formalizado a través de una Resolución de la Secretaría de Energía que se publicará en el Boletín Oficial.En el marco de la reunión de Gabinete de esta mañana, el mandatario indicó a sus ministros que se tomasen las medidas necesarias para "empezar a avanzar en aumentar el corte del biodiesel", tal como lo informó en una conferencia de prensa brindada al término del encuentro el jefe de Gabinete, Juan Manzur.