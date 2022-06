La Izquierda anticipó su rechazo a la propuesta reaccionaria de los libertarios de prohibir el lenguaje inclusivo

El diputado bonaerense Guillermo Kane también cuestionó los altos índices de inflación, que en mayo dieron 5,2 por ciento y acumulan más de 60 puntos a nivel interanual. “Lo que el Presidente en su momento llamó la Guerra contra la Inflación evidentemente no existe. Los niveles anuales van a estar por encima de todos los pronósticos y los trabajadores que piden un aumento por encima de la inflación marcan una perspectiva para todos dado que la CGT y la CTA están defendiendo una alianza política con el Gobierno a costa de la licuación de los salarios reales”, dijo en diálogo con Política Argentina.Según remarcó: “No vemos una política oficial de aumento de salarios. Las medidas del gobierno son de recesión y ajuste”.También cuestionó la propuesta de Patricia Bullrich de eliminar los planes sociales en el caso de ser gobierno. “Se plantea un ajuste y una condena a los sectores más vulnerables. En el Partido Obrero no somos partidarios de los planes sociales sino de cortar con el ajuste y la recesión, a los efectos de generar puestos de trabajo”, dijo.Para Kane, “las organizaciones piqueteras le presentaron un planteo al ministro Zabaleta para crear un millón de puestos de trabajo mediante la construcción de vivienda y obra pública. Ese es el camino, no el asistencialismo limitado. Además, necesitamos un seguro universal para que cualquiera que esté en situación de desocupación pueda acceder a los beneficios”.“Lo grave de Patricia Bullrich es que cuando fueron gobierno no lo hicieron porque significaría un choque social muy fuerte”, agregó.Por último, cuestionó la propuesta de Guillermo Castello (Avanza Libertad) y Matías Ranzini (PRO) de eliminar el lenguaje inclusivo en los órdenes educativos como también en la administración pública y en el Legislativo. “Son libertarios muy raros. Se dedican a prohibir y pedir represión. Me opongo a cualquier tipo de ataque a la libertad de cátedra y de expresión. Esto es un ataque al movimiento de mujeres y de diversidad sexual que vienen ganando las calles hace años. Esa propuesta tiene un contenido profundamente reaccionario”, recalcó.