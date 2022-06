Diputados retomará el debate por la reforma de la ley de Alquileres

La Cámara de Diputados buscará avanzar la semana próxima con el dictamen de reforma a la ley de alquileres, donde se analizará la posibilidad de avanzar en un dictamen consensuado. El tema será debatido a partir de las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General que presiden respectivamente los diputados del Frente de Todos, Carlos Heller y Cecilia Moreau.Las modificaciones a la norma tuvieron tres dictámenes en la comisión de Legislación General a principios de mayo, pero como se incluyeron incentivos fiscales para mejorar la oferta de alquileres, los proyectos deben pasar por la comisión de Presupuesto. El Frente de Todos -que logró el despacho de mayoría con 16 firmas- propuso mantener los aspectos esenciales de la ley vigente, que son los contratos con plazos de tres años, una actualización anual y un ajuste basado en un promedio de la inflación y los salarios.Además, impulsó que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen general cuando superen las tres unidades ejecutoras si alguna de ellas está destinada a alquiler, y que no paguen bienes personales si son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.También establecieron un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, entre otras cuestiones. En tanto, desde Juntos por el Cambio impulsaron un dictamen donde se propone reducir los plazos de los contratos de tres a dos años y un esquema de actualización semestral, que puede ser pactado entre las partes.Tras la aprobación de la Boleta Única en Diputados, la oposición ya teje acuerdos para intentar unificar en un dictamen un proyecto de ley de Alquileres. En este sentido, existen contactos informales entre referentes de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Juntos Somos Río Negro (una fuerza que hasta hace poco no se desmarcaba del oficialismo y ahora empieza a moverse con más autonomía).El miércoles podrían firmar un dictamen que surja de la síntesis del proyecto de Juntos por el Cambio y el encabezado por Graciela Camaño (Identidad Bonaerense). Y si sostienen la unidad en el recinto, podrían imponerse en la votación.