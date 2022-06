Scioli asumió como ministro de Producción: "Estoy tranquilo y sin ningún tipo de especulación política"

“Mis primeras palabras son de agradecimiento a la confianza del Presidente de la Nación, en depositar la responsabilidad de estar al frente de este Ministerio de Desarrollo Productivo. Quiero agradecer a quienes me acompañaron, a las entidades empresarias, a la agenda bilateral con la Republica Federativa de Brasil con la que pudimos recuperar a Brasil como primer socio comercial”, dijo el flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, en el marco de la conferencia de prensa tras su jura como funcionario.

Scioli destacó la experiencia diplomática en Brasil. “Fue una muy buena experiencia que tiene que ver con la promoción de la industria y el trabajo genuino”, dijo el ahora ex embajador al expresar que está “remarcó al indicar:E insistió:Scioli fue consultado sobre su reunión con el titular de la cartera económica, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.recalcó.“Cuando comencé la gestión como embajador el eje fue fortalecer la articulación y vamos a continuar esta senda”, sostuvo al ser consultado sobre la relación con Brasil y destacar las iniciativas vinculadas con el desarrollo de la industria automotriz, la de alimentos y la economía del litio., sostuvo al señalar también el trabajo del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.También le preguntaron sobre los debates internos en el Frente de Todos con especial hincapié en su relación con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Los que integramos el Frente de Todos tenemos un alto grado de responsabilidad. No podemos perder de vista que en 2019 la gente dijo únanse porque no aguantamos más al ajuste” remarcó al destacar la diversidad de opiniones y la capacidad de encontrar la síntesis del presidente de la Nación, y todas las medidas durante la pandemia y la negociación con el FMI.enfatizó.Respecto a esta cuestión, señaló que el de Desarrollo Productivo es un Ministerio que tiene la característica de “trabajar con diversas áreas de Gobierno”. Ayer fueron las autoridades de Economía y BCRA. Voy a estar con las autoridades de Educación y también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mi compromiso es seguir sembrando parques industriales”, indicó.Y cerró: