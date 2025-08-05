El juez Ernesto Kreplak le respondió al Gobierno por el caso de fentanilo contaminado

El juez federal Ernesto Kreplak cruzó al presidente Javier Milei por sus críticas a la investigación sobre el fentanilo contaminado, que ya provocó 96 muertes.El magistrado salió al cruce de las versiones sobre su posible recusación y le recordó al mandatario Javier Milei que “se abstenga de intervenir en una causa penal en curso”.“Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak”, advirtieron en un mensaje difundido por la cuenta de X de la Vocería de Presidencia.Sin embargo, el juez Kreplak respondió: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones", manifestó Kreplak al medio Infocielo.