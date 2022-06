Cerruti aseguró terminantemente que el Gobierno descarta endurecer el cepo cambiario

La Portavoz presidencial,descartó esta mañana un endurecimiento del cepo cambiario ante la dificultad que tiene el Banco Central (BCRA) para acumular reservas., confirmó en la previa de que se publique en Boletín Oficial el Presupuesto 2022 que llegó este jueves por la mañana.El día anterior, el Jefe de Gabinetehabía deslizado la posibilidad de que el gobierno tome medidas al respecto en medio de la inestabilidad de los mercados locales y aseguró que. La autoridad monetaria se encuentra frente a una encrucijada ya que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reforzar reservas, pero se le dificulta llegar a las metas acordadas.Si bien se descartó más restricciones cambiarias, el gabinete económico está trabajando en una mejor coordinación entre las distintas áreas de gobierno para paliar la salida de divisas.. El diagnóstico oficial es que muchas firmas se “sobrestockean” para acceder al tipo de cambio oficial y resguardarse de una posible devaluación.Dentro de este universo también se encuentran una serie de artículos que, por no contar con producción local, ni siquiera pasan por la órbita de monitoreo del. En tanto, en lo que hace a las licencias no automáticas, la variación es menor y está explicada principalmente por el repunte de la actividad económica.El Gobierno entiende que en condiciones normales con este nivel de actividad las importaciones no deberían superar los u$s6.500 millones. Se apuesta a que con mayor control y “sintonía fina”, regresen a ese nivel sin perjudicar la actividad productiva.”, dijo Manzur en Casa Rosada.