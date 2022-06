Obediencia debida (a Macri): la Corte rechazó a Cristina y dejó el espionaje ilegal en Comodoro Py

la Corte Suprema de Justicia convalidó los procesamientos de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista acusada de haber ordenado espiar a Cristina Kirchner en el Instituto Patria, pero a su vez se alineó con las necesidades de Mauricio Macri y rechazó el pedido de la Vicepresidenta para que la megacausa del espionaje ilegal contra políticos oficialistas y opositores, jueces y periodistas salga de Comodoro Py y vuelva a Lomas de Zamora

El macrismo, a través de recursos del propio Macri, Arribas, Majdalani y el resto de los involucrados, siempre buscó llevar todas las investigaciones de espionaje a Comodoro Py

Ahora, gracias a los conjueces que jugaron como cortesanos, Borinsky, Carbajo y Hornos estarían en condiciones de revisar los recursos que presentaron las querellas contra el fallo de la Cámara Federal de diciembre pasado en el que convalidó la teoría de que los espías no respondían a órdenes de sus superiores sino que actuaban por su propia cuenta

Con el voto de cinco conjueces que reemplazaron a los ministros titulares que se excusaron,La decisión tuvo que ser tomada por camaristas federales que fueron sorteados, porque no quedó ni un solo miembro de la Corte que quisiera intervenir en esta causa. Es así que ambas determinaciones fueron realizadas por los conjueces, todos presidentes de sus tribunales.- actual presidente de la Corte -,se excusaron por razones de delicadeza y decoro. Es decir: no se sabe en concreto por qué los tres ministros se corrieron del análisis de la causa., entonces titular del máximo tribunal, es un caso distinto porque pese a su relación carnal con el macrismo en distintos expedientes surgió que podría haber sido víctima del accionar ilegal de los servicios de inteligencia PRO.pese a que los querellantes buscaron apartarlos, entre otras cosas, por esas reuniones con el ex presidente.Los conjueces, en específico, confirmaron que el mega espionaje ilegal siga siendo investigado en Py al rechazar el recurso de Cristina para tratar de que la causa regrese a Lomas de Zamora, donde recibió potente impulso durante su paso por esos tribunales.En total analizaron 12 recursos (uno de ellos contra los procesamientos de los ex jefes AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el espionaje a CFK en el Patria), respecto de decisiones que habían sido confirmadas por la Cámara Federal de la Plata. Al entender que los recursos no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva o equiparable, los rechazaron, con lo que quedaron firmes esos procesamientos.. Allí, maneja la cancha. Tanto las causas que tramitaron en Dolores como las de Lomas de Zamora ya están allí,, que sigue en manos del juez Ernesto Kreplak en La Plata., que hicieron tareas de inteligencia ilegal sobre CFK, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Graciela Camaño y la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri, bajo las órdenes, según indagatorias y testimonios ante el Congreso, de Majdalani.Con ese expediente también se llevaron el de la vigilancia a CFK en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, que estaba también a cargo del juezy de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.Lo que pasó luego es que la Cámara de Casación le quitó la investigación a Augé bajo el argumento de que la AFI tenía sede en Ciudad de Buenos Aires, por lo que el accionar de sus espías debía investigarse en esa jurisdicción aunque la persecución general hubiera sido realizada por fuera de la CABA.Fue, aunque parezca insólito, ante un planteo de Darío Nieto, el secretario privado de Macri que estaba siendo investigado por haber recibido supuestamente los informes que producían los Súper Mario Bros, quien además se hiciera famoso por encerrarse en su auto a borrar mensajes de WhatsApp mientras lo allanaban.Los camaristas que avalaron aquella decisión fueron Borinsky y Carbajo, de la Sala IV, mientras que la jueza Ángela Ledesma denunció que esa Sala no debía intervenir sino la I, que era la primera que había recibido recursos sobre ese expediente y que no se le había dado correcto tratamiento a las recusaciones que las partes habían presentado.. La famosa tesis expresada por Macri de que su gestión no espió a nadie, sino que fueron "cuentapropistas".