Pesce: "El Banco Central va a defender el precio de los títulos en el mercado"

El presidente del Banco Central de la Nación, Miguel Pesce, habló, en una entrevista radial, sobre el mercado de capitales, el sistema financiero, y el desprendimiento masivo de títulos atados a CER, que sucedió esta semana y que generó una disparada en la cotización de los dólares financieros."Esperemos que el proceso de desaceleración continúe", dijo sobre el índice de Precios al Consumidor que acumuló un incremento de 29,3% en los primeros cinco meses del año y un ascenso del 60,7% en el último año. Cabe remarcar que la inflación de mayo fue del 5,1%, y bajó por segundo mes consecutivo."Estamos en una situación compleja, de mucha volatilidad en los precios, especialmente de los bienes de exportación, incremento de costos de los bienes importados, esto genera sobrecostos, y la Argentina cuando crece importa aceleradamente, y este año tenemos la importación de energía con los precios que se desataron después del inicio de la guerra en Ucrania", aseguró el titular del BCRA.Por todo lo antes mencionado, Pesce, dijo que "esta volatilidad en los precios internacionales también ha generado que parte de la exportacion de soja no se esté llevando al ritmo que se lleva actualemente para esta altura de año", y que además, "esperábamos recibir u$s700 millones más de organismos multilaterales que no se han llevado a cabo" pero, consideró que "ambos efectos se van a dar y podremos recomponer reservas".Por otra parte, consideró que "necesitamos desarrollar el mercado de capitales, necesitamos desarrollar el sistema financiero". "Lo que ocurrió en el mercado de títulos la semana sirvió para pedir en evidencia que el Banco Central va a ejercer su rol de prestamista de última instancia y va a defender el precio de los títulos en el mercado", aseguró Pesce sobre las dudas que se generaron en relación a la capacidad de pago del gobierno de los títulos en pesos, en diálogo con radio Con Vos.En este sentido, añadió que el Central "ayer no intervino", al tiempo que aspira que el mercado de la deuda en pesos se encuentre "normalizado la semana que viene". Respecto de la suba de tasas del 48% al 53% impulsada por el directorio de la entidad, indicó que el compromiso asumido "desde enero del 2020 es la búsqueda de tasas que sean reales en términos de inflación".