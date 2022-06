Cristina Kirchner afirmó que "no se trata de ganar por ganar" sino de "la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación"

la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy, durante el plenario de la CTA por el Día de la Bandera, que "no se trata de ganar por ganar. Se trata de hacer lo que siempre hemos militado: la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación".

“Que nadie se preocupe, la unidad del Frente de Todos no está y nunca estuvo en discusión”

Gracias a la @CTAok por la invitación a cerrar su plenario junto a tan queridos compañeros y compañeras. Y muchas gracias Avellaneda por el cariño de siempre ♥️🇦🇷 pic.twitter.com/W1004ZkbwX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2022

En medio de las diferencias dentro del Frente de Todos,"No olvidemos de dónde venimos y por qué ganamos., expresó la ex presidenta durante su discurso en el que recordó a Manuel Belgrano y aseguró que “hizo lo que tenía que hacer en el momento en que tenía que hacerlo.” “Debemos actuar sin mezquindades, sin egoísmos, lo que siempre he tratado de hacer", agregó.En este sentido recordó que durante la campaña de Unidad Ciudadana, en 2017 dijo “que iba a hacer lo que tenía que hacer para que el peronismo vuelva a ganar las elecciones.” Y cumplí. Espero que todos y cada uno de los peronistas puedan hacer lo mismo y puedan decir que hicieron todo lo que tenían que hacer para que el peronismo pueda volver a ganar y ser gobierno", aseveró. Ayer el presidente Alberto Fernández había asegurado que lo primero que quería era triunfar “para que no gane Macri”.Previamente había señalado que hay que mirar la historia para descifrar el futuro:Yo no tengo problemas con el pasado, con el mío y el del peronismo", dijo la vicepresidenta., explicó la ex presidenta tras referirse a la incorporación de Daniel Scioli al Gabinete Nacional como Ministro de Desarrollo Productivo. "No me interesa quedar bien con ningún funcionario; me importa quedar bien con la sociedad, con los argentinos, con los que confiaron en nosotros y nos votaron", concluyó la Vicepresidenta.Anteriormente en su discurso la presidenta del Senado había manifestado que Argentina “existe porque hubo hombres y mujeres que no pensaron en la correlación de fuerzas cuando tomaron las decisiones e hicieron lo que había que hacer" y añadió que “cuando uno escucha a la gente puede construir un país mejor”.Entre los principales asistentes estaba el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y su par de Quilmes, Mayra Mendoza; los sindicalistas Pablo Moyano (camioneros) y Sergio Palazzo (bancarios); los funcionarios provinciales Andrés Larroque y Daniel Gollan y el senador nacional Mariano Recalde . La aparición de Cristina Kirchner se da luego del acto por el centenario de YPF, donde estuvo junto al presidente Alberto Fernández.