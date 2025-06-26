Cristina Kirchner envió un mensaje a militantes que inauguraron una unidad básica en Bahía Blanca

Cristina Fernández de Kirchner reapareció con un mensaje enviado a militantes de La Cámpora que inuguraron una nueva unidad básica en la localidad de General Cerri, partido de Bahía Blanca. En el audio, aprovechó para criticar al presidente Javier Milei. “Me avisan los compañeros y las compañeras que en esa localidad tan castigada, tan castigada y doblemente castigada, porque Milei también vetó la ayuda para Bahía Blanca”, comienza el audio de Fernández de Kirchner.La nueva unidad básica recibió el nombre de “Cristina Libre”. Al respecto, la exmandataria pronunció: “La verdad que muchas gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras que han decidido, han tomado esta decisión de abrir un local de la política que se llama Cristina Libre y podría haberse llamado de otra manera”.“Lo importante es abrir un local, un espacio concreto, un espacio físico donde puedan reunirse, donde puedan hablar, discutir, debatir, enojarse, pelear y volver a hablar, porque esto es lo importante y lo maravilloso de la construcción política. La posibilidad de debate, la posibilidad de juntar brazo con brazo, mano con mano, porque creemos en los proyectos colectivos. Siempre creímos en eso”, sostuvo.Acto seguido, recordó al expresidente Néstor Kirchner: “Llegamos en el 2003 junto con Néstor con esa idea del proyecto colectivo y construimos una Argentina que había sido endeudada, vaciada, en fin, y que tenía una sociedad absolutamente escéptica y desesperanzada, en lo que yo creo que fueron los años felices de los argentinos, por lo menos de las últimas décadas de los argentinos. Así que muchas gracias y a trabajar y a militar mucho. Abrazo y beso enorme para todos y todas”.General Daniel Cerri, ubicada al oeste de la ciudad de Bahía Blanca, fue una de las localidades más afectadas por las inundaciones de marzo de este años y tuvo cerca de 800 evacuados.