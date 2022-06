Cristina Kirchner pidió "usar la lapicera" ante "el festival de importaciones" y dijo qué se le podría haber pedido a Techint

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó hoy que hay "un festival de importaciones" que se debe "controlar y administrar" desde el Gobierno, pero advirtió que eso "no estaría sucediendo" y pidió "usar la lapicera".

Fue durante del plenario que realizó la CTA para celebrar el Día de la Bandera en el partido bonaerese de Avellaneda.La expresidenta sostuvo que para controlar ese "festival" hay que "articular" el accionar la "AFIP-Aduana, el Ministerio de la Producción y el Banco Central" y reiteró que hay que,como lo había dicho días atrás durante el acto por el centenario de YPF en el que estuvo junto al presidente Alberto Fernández.Denunció que "los jueces y los fiscales aparecieron en el mundo de las importaciones y entre enero de 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales a través de amparos". Y le respondió a Rosenkrantz: "Donde hay necesidad de dólares habrá un juez y un fiscal para darles dólares a los importadores; si la necesidad es del pueblo no hay derecho; si la necesidad es de los poderosos hay jueces y fiscales. No hay Poder Judicial, hay partido judicial", enfatizó la presidenta del Senado.Por otro lado, Cristina afirmó quey agregó "si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio: para todos y todas".En este sentido se refirió nuevamente a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y los caños de Techint: "Si tenés una empresa multinacional de esa magnitud, como Techint, pedile que esos 200 millones de dólares que tienen que pagar a sus subsidiarias las financien ellos. Estas cosas son también usar la lapicera. No hace falta pelearse ni agarrarse de los pelos", resaltó."¿Nadie se hace cargo que durante 4 años, entre el 16 y 19, se aplicaron todas y cada una de las políticas que quería el sector privado? Este es un Estado estúpido, en el que no se articula para desarticular la estafa a la Argentina. No hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas. Es necesario charlar esto", insistió durante su discurso la vicepresidenta. En esta línea manifestó que "la inflación es producto de devaluacion porque primero estuvo todo un proceso de endeundamiento de los cuatro años del macrismo".También refieriendose rol del Estado dió un mensaje sobre los planes sociales: “el Estado Nacional debe recuperar el control y la auditoría de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas” y explicó que “frente al 7% de desocupación deberíamos tener menos planes sociales”. Además, sobre esto aseveró que "las mujeres son las más explotadas y a las que más basurean en prácticas misóginas y machistas. Los tipos rara vez laburan, las que van a laburar son las mujeres”.expresó Cristina y aclaró que "no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja"."No me interesa quedar bien con ningún funcionario; me importa quedar bien con la sociedad, con los argentinos, con los que confiaron en nosotros y nos votaron", puntualizó la vicepresidenta. Sobre la interna dentro del Frente de Todos lanzó una frase final: "Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa, por eso debemos apelar a lo mejor nuestro", concluyó.Bajo la consigna "20 de Junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria", el acto se desarrolló en el predio del Parque La Estación. Los principales oradores, además de la vicepresidenta Cristina Kirchner, fueron el diputado nacional y sindicalista Hugo Yasky y el ministro nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.