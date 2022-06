El marido de Pampita aseguró que sueña "con una Argentina sin políticos"

"Sueño con una Argentina sin políticos"

- más conocido como el "marido de Pampita" - llamativamente aseguró que sueña "con una Argentina sin políticos", pese a que es legislador porteño de, espacio liberal que integra Juntos por el Cambio., dijo el empresario ahora enrolado bajo la alternativa "liberal" del PRO que conduce Ricardo López Murphy, el ex ministro del gobierno de La Alianza.García Moritán, que accedió a un cargo político luego de llegar a la fama como pareja de la modelo y presentadora de TV Carolina Ardohain (Pampita), criticó el protagonismo de los políticos y los acusó de "atentar contra el desarrollo de una sociedad inteligente, productiva y tecnológica".En ese sentido, siempre según el legislador porteño en una entrevista con radio Delta, "el Estado en la Argentina es un Estado bobo" y "la forma más peligrosa de corrupción es cuando desnaturaliza un servicio ciudadano para generar militancia"."Meter amigos y familiares en las estructuras en una Argentina empobrecida es cínico", sostuvo Moritán, sin mayores referencias argumentales.Luego cuestionó que pese a que "(Mauricio) Macri parece entusiasmado por ser candidato, ya tuvo su momento y es tiempo de personas nuevas".Sin embargo, terminó confesando que si ex ex presidente es el candidato de Juntos por el Cambio lo apoyará., dijo.