"No es bueno generalizar": el respaldo de Alberto a las organizaciones sociales por los planes

Tras el pedido de Cristina Kirchner por recuperar para Nación, provincias y municipios el control de la asignación de planes sociales, Alberto Fernández encabezó un acto sobre Derechos Humanos y esbozó una fuerte defensa de las organizaciones sociales, sector que quedó en el foco tras las palabras de la Vicepresidenta

En concreto, el Presidente defendió a los movimientos sociales al afirmar que les "agradece" el trabajo que realizaron luego del crecimiento de la pobreza durante el macrismo, a horas de que CFK rechace la "tercerización" de los planes sociales en manos de dichas organizaciones."Yo llegué con Néstor Kirchner al gobierno en 2003 y la pobreza estructural había crecido del 15% al 23%, y volvió a crecer después de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri", comenzó su argumento el mandatario nacional.Y siguió: "Y fuimos a sostener a los más vulnerables, y le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables, llevando solidaridad y compromiso a donde no existían"., dijo el Presidente al lanzar el III Foro Mundial de Derechos Humanos, aclarando que habría alguna trampa pero buscando separar a unas de otras.En la misma línea, dijo que las organizaciones "no se llevaron la plata de los más vulnerables" sino que "los acompañaron"., concluyó.Ayer Cristina habló durante el plenario de la CTA de los Trabajadores y dijo que "las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas" y que "el Estado debe recuperar ese rol y transparentar"."Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, sobre todo las mujeres que son las más explotadas", sostuvo la ex presidenta.