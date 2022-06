Andrés "Cuervo" Larroque acusó a Guzmán y a las organizaciones sociales de pactar un ajuste"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense denunció que en 2021 “hubo un acuerdo” entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y las organizaciones sociales “para bancar el ajuste”.

, entonces acá si hubo un acuerdo para bancar el ajuste entre Guzmán y un sector de las organizaciones que se benefició claramente aumentando los Potenciar Trabajo, y en su administración”, manifestó el dirigente de La Cámpora en diálogo con Radio 10.En este sentido manifestó:a la hora de asignar el derecho que es cuestionable”.Larroque afirmó que este "ajuste" además “contó con el visto bueno de un sector de las organizaciones que tiene funcionarios en el gobierno nacional”. “Del Evita y unos más”, sostuvo rotundamente . “Hubo un ajuste y hubo un sector que en otro momento le puso banderas a Cristina que decía ‘nos duele lo que falta’, quizás ahora no tuvieron tanto dolor. Pero ahora hay que mirar para adelante”, expresó el dirigente.En línea con el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que el Estado recupere el control, la auditoría y la transparencia en la aplicación de políticas sociales el dirigente de La Cámpora explicó:. Resignarnos a que hay una economía paralela es un error. Defendemos la economía popular y social en términos de autoorganizarse." "Puedo entender eso de un gobierno neoliberal como el macrista. Pero nosotros no podemos dejar a la deriva a inmensos sectores de la sociedad”, agregó.Durante el discurso del pasado lunes, sin mencionarlos, Cristina apuntó contraque conduce Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, dos funcionarios del gobierno cercanos a Alberto Fernández.En este sentido y respecto a las declaraciones de la vicepresidenta, en el plenario de la CTA,y aclaró que “es un discurso completo. Material de estudio. Hay muchos conceptos que tienen que ver con tratar de salir de una situación muy compleja que nos toca atravesar”.Además, insistió en que “hay que tener un buen diagnóstico para acertar las medias. Hay que tener coraje para tomar las medidas que requiere el contexto. Fue un error en estos dos años pensar que Cristina era un problema y no aprovecharla".También s“Hay un sector del gabinete que permanentemente quiere llevar al Presidente a una tensión con Cristina. Estamos pagando las consecuencias de esas operaciones. Pero hay que plantear una agenda por la positiva. Con ideas claras. Nadie tiene la verdad revelada. Pero tenemos que dar los debates y tener el coraje de tomar las decisiones que haya que tomar”, sostuvo durante la entrevista el ministro bonaerense.Y añadió que este sector "desde el comienzo del gobierno trató de querer venderle a Alberto que podía tomar un camino distinto al de Cristina y acá estamos todos en el mismo barco" y confió que el peronismo podrá "sobrellevar esta situación, encontrar el camino y mirar hacia adelante".Posteriormente dió su opinión sobre el nuevo ministro de Producción, Daniel Scioli, aseguró que "es un compañero leal, con mucha constancia" y destacó su rol como embajador de Brasil.