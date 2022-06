Macri calificó de "ineptitud bestial" al FDT y presagió un gobierno "duro" y "difícil" de JXC en 2023

El ex presidentequien aún no confirma públicamente que vaya a buscar un segundo mandato, advirtió que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en 2023 va a ser "duro" y "muy difícil".Lo dijo al tomar la palabra en un Zoom del encuentro regional de la Fundación Pensar, en Salta, donde anticipó que habrá "una Argentina con más de 50% de pobreza en varias regiones", ante lo cual los dirigentes de la oposición estarán "mucho más golpeados, pero mucho más sabios". El expresidente agregó:"Tenemos que aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder, tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina", agregó el ex mandatario. Macri consideró que es importante que el PRO tenga ideas y equipos que sean parte de la generación que cambie la Argentina:, destacó.Sobre un hipotético nuevo gobierno de Juntos por el Cambio, Macri aludió a la educación y los sindicatos del sector alineados con el kirchnerismo.planteó. Y prosiguió: "Tenemos que poner de vuelta al narcotráfico en retroceso y necesitamos jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad". "Nos queda un año por delante para consolidar las ideas y los equipos, aprovechando a la gente que tiene experiencia y sumando sangre nueva que vaya a entrar. Lo único que nos salva, queridos norteños, es recuperar la cultura de trabajo", finalizó.El encuentro de la Fundación Pensar empezó este martes y tuvo como eje "las reflexiones para los planes de desarrollo humano". Participaron, entre otros, dirigentes y especialistas de las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Asimismo, volvió a cruzar al Frente de Todos, al considerar que se juntaron. Por lo tanto, remarcó: "Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario".Macri volvió a apuntar fuerte contra la gestión de Alberto Fernández a la que describió como. El ex mandatario consideró que el Gobierno hace "una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo".