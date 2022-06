Con la interna de nuevo en escena, Alberto refuerza la agenda internacional con los BRICS y el G7 en Alemania

En ese embrollo que atraviesa hace tiempo el FDT, el presidente Fernández navega pero lo hará en los próximos días con agenda internacional: en primer lugar la reunión de los BRICS, de la que participará de manera virtual el viernes 24 de junio; en segundo orden, viajará a Alemania para asistir al encuentro del G7 a partir del domingo 26 de junio

"Argentina va a llevar tanto la posición nacional como la de la CELAC", es decir lo que hizo Alberto en la Cumbre de las Américas

Argentina va al G7 con la responsabilidad de ejercer en la actualidad la presidencia pro tempore de la CELAC, como sucedió ante Joe Biden por la Cumbre de las Américas

Cuando se acerca el time line de un año para las elecciones presidenciales de 2023, evento en el que la oposición ya está embarcada con las ventajas y también las desventajas que eso podría acarrear,El nuevo capítulo nació con el discurso deen el marco del Día de la Bandera, en el cual la Vicepresidenta expuso dos cuestionamientos nucleares respecto de la gestión de la Casa Rosada: las importaciones y el daño que su exceso produce sobre la disponibilidades de dólares; y la tercerización de los planes sociales y su también exceso en manos de las organizaciones sociales.Del primer cuestiomiento busca encargarse el flamante ministro de Producción,, que ya tenía en agenda el tema antes de las palabras de CFK. Es un asunto que involucra dificultades pero cuyo diagnóstico es compartido en la coalición oficialista. El segundo dardo de la ex presidenta es más complejo y el presidenteya se encargó de mostrar que no sólo no está de acuerdo, sino que no piensa modificar nada: le respondió en persona, defendió a las organizaciones sociales y expuso que es una critica basada en las "diferencias" que hacen "confundir".Según una fuente de Casa Rosada dijo a DataClave, "Alberto está abocado a preparar los discursos pensando en posicionar a la Argentina dentro de los primeros planos mundiales y no va a perder tiempo en devolver ataques que solo resquebrajan la unidad, porque tiene muy en claro que de este laberinto, la mejor forma de salir es por arriba, no rompiendo". Sin embargo, otras voces del mismo origen le dijeron a Infobae que el mandatario está decidido a profundizar el congelamiento de su relación con la Vice.Lo concreto, es que habló 12 horas después que Cristina y, pese a que no la nombró, salió con una respuesta mucho más "directa" que en ocasiones anteriores y explicitó que según su parecer la ex presidenta se equivoca por sobreposicionar las "diferencias".Fernández ya fue confirmado como presente en el encuentro virtual del próximo viernes, pese a que todavía no está clara la lista final de invitados. El encuentro estará encabezado por China, que tiene la presidencia pro tempore. El lema de la reunión esy tendrá como eje de debate la necesidad de "impulsar un papel de mayor relevancia de las economías emergentes y los países en desarrollo, tal como se promueve y coordina desde este espacio".En Cancillería hicieron saber a la prensa que. La idea, igual que en ese último encuentro, es mostrar también que Argentinaen pleno contexto de dificultades planetarias respecto de esos dos insumos por la guerra.A mitad de mayo,destacó ante los otros cancilleres del BRICS que "las necesidades globales de los países en desarrollo vienen siendo relegadas desde hace décadas" y que es necesario colocar los "intereses de los países en el centro de los diálogos y negociaciones internacionales”."Para la Argentina es importante avanzar hacia una mayor coordinación con los países del BRICS. Por eso valoramos esta convocatoria y nos ponemos a disposición para seguir construyendo puentes entre la Argentina y los países de las economías emergentes que deben ser el motor de una recuperación económica, inclusiva y sostenible en el tiempo", agregó.El BRICS está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y en su conjunto representan el 22% de la superficie continental, el 42% de la población mundial -con 2984 millones de habitantes- el 24% del PBI global con un acumulado de 134.951 millones de dólares. Contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios.En términos de comercio exterior con la Argentina, los cinco BRICS nuclean aproximadamente el 30% de las exportaciones de nuestro país y proveen el 43% de las importaciones. La Argentina ya participó en dos cumbres: las celebradas en 2014 (Brasilia) y 2018 (Johannesburgo).El 11 de mayo Alberto estuvo en Berlín y desarrolló una reunión bilateral con el canciller, que definió a la Argentina como “un socio fiable”. Allí nació la invitación para participar como invitado de la cumbre del G7, que se realizará entre el 26 y el 28 de junio en el castillo de Garmisch-Partenkirchen.Alemania, como Estado presidente del nucleamiento que concentra a los países más poderosos del planeta (Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá y Japón), adoptó como uno de los lemas de la edición 2022 el "Progreso hacia un mundo equitativo".El canciller alemán Scholz busca que el fortalecimiento de la cooperación entre las democracias de todo el mundo sea uno de los puntos centrales del encuentro, en el cual la Argentina figura entre los cinco países invitados, además de India, Indonesia, Sudáfrica y Senegal."Sería un éxito especial si la cumbre pudiera ser el punto de partida de una nueva mirada al mundo de la democracia", dijo Scholz en una entrevista con la prensa de su país.