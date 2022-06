Sorpresa: la Corte falló a favor de un trabajador y sin el acompañamiento de Rosenkrantz

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de un reclamo de un trabajador correntino del Municipio de Esquina quien trabajó en esa jurisdicción realizando recolección de residuos, colocación de adoquines y limpieza de desagües por más de 10 años y sin estar registrado.

1. Y un día la Corte sacó un fallo favorable a los trabajadores. Toda una novedad, aunque hizo falta un caso absurdo por donde se lo mire. Spoiler 1: las condiciones de trabajo de los municipales son paupérrimas. Spoiler 2: Rosenkrantz votó en contra — Luis Campos (@luiscampos76) June 22, 2022

, se lee a través del Twitter del coordinador Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, Luis Campos.Cabe señalar que “el conflicto se generó cuando el trabajador se consideró despedido y la municipalidad rechazó que correspondiese abonar una indemnización”. Para las autoridades municipales, se trataba de trabajo temporario y eventualEl caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes desde donde rechazaron la demanda de Sánchez. Desde ese Tribunal alegaron que al no haber un acto administrativo expreso del que se derivara la contratación, el trabajador no tenía derecho a ningún reclamo.Sánchez alegó y la CSJN recibió el caso., sostuvo Campos.De acuerdo a la información provista por el coordinador de la CTA, “la Corte se pronuncie a favor de un trabajador últimamente es toda una novedad”. “Eso sí, Rosenkrantz no quiso poner su firma. El caso le pareció irrelevante y prefirió cerrarlo por aplicación del art. 280”, expresó.