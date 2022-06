Procesaron a Iguacel por corrupción en la licitación de autopistas mediante el esquema PPP

El extitular de la Dirección de Vialidad Nacional del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel

Esto beneficiaba a las empresas concesionarias y, además, perjudicó a la Administración Pública al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.

, fue procesado por sospechas alrededor de un proceso licitatorio de autopistas mediante el esquema PPP.El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7 determinó que"Javier Iguael, con la asistencia de Stoddart (el ex jefe de jurídicos de Vialidad, Ricardo) y Belenky (el ex director ejecutivo del Occovi, Pablo), se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente", dictaminó el juezen el fallo en el que procesó, sin prisión preventiva, a los tres exfuncionarios.Entre las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri, y otras grandes empresas vinculadas a las obra pública.La denuncia fue presentada en 2019 pors, ante la Cámara del fuero. En su momento sostuvo que a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales 1 a 6 y 8 de manera irregular e ilegal.Los contratos con las concesionarias vencían el 21 de abril de 2016, pero se utilizó una prórroga de doce meses para el vencimiento previsto y cumplido este último término, el 21 de abril de 2017, no se había “hecho nada en materia de licitaciones”. Iguacel firmó una resolución para volver a extender la continuidad operacional y las concesionarias continuaron percibiendo tanto los montos de las tarifas de peaje como los vinculados a obras de mantenimiento y ampliación.Las imputaciones se dividieron en tres partes: la primera comprende las acciones realizadas en torno a la adjudicación del CV 7 al 3, la segunda se refiere a la prórroga irregular de los contratos de concesiones viales (el trámite administrativo que desembocó en el dictado de la Resolución 811/2017) y la tercera abarca el trámite licitatorio bajo modalidad de participación público-privada (PPP).También fueron procesados por estas operaciones el extitular de Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, y los exdirectores ejecutivos del Órgano de Control de Concesiones Viales, Luis Pablo Belenky y Ángel Curto.