Cafiero ante la ONU: "Es hora de que Reino Unido no le tenga miedo a la paz"

El canciller Santiago Cafiero solicitó hoy que el Reino Unido "no le tenga miedo a la paz" y sostuvo que "es momento" de que "deje en las páginas de la historia su ejercicio de potencia colonial"

“Para el Reino Unido, Malvinas es dominación, especulación y oportunismo. Para mi país, es soberanía, justicia y dolor por nuestros caídos",

Celebramos la aprobación del proyecto de resolución del Comité de Descolonización de Naciones Unidas para que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas siga vigente.



Es hora de que el Reino Unido no le tenga miedo a la paz y retome el camino del diálogo.#MalvinasNosUne pic.twitter.com/HSmHjzJC9S — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) June 23, 2022

, al exponer en la Sesión Especial del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.A 40 años del conflicto armado del Atlántico Sur por las Islas Malvinas, Cafiero reiteró el pedido de llegar a una negociación por la soberanía de las islas. Durante su discurso sostuvo que “ly señaló que “el Reino Unido guía su conducta como si la controversia de soberanía ya no existiera”.expresó el titular del Palacio San Martín y le pidió que el gobierno británico "escuche a la comunidad internacional y retome las negociaciones" en exposición ante los miembros del comité.El funcionario afirmó que "las victorias militares no otorgan derechos" y recordó que el conflicto de 1982 "no alteró la naturaleza de la disputa de soberanía entre la Argentina y", algo que "no lo dice solo la Argentina" sino que "fue reconocido por la Asamblea General y así fue plasmado en su resolución 37/9, en la que reiteró la vigencia de las resoluciones que había adoptado desde 1965 y solicitó a las partes que reanudaran las negociaciones de soberanía". Y reiteró que".“Lamentablemente, persiste la negativa británica a restablecer el diálogo bilateral, contrariando no sólo las reiteradas resoluciones de la ONU y de la OEA sino también numerosos pronunciamientos de la comunidad internacional. La Argentina aspira a que nuestra región sea reconocida como un ejemplo de paz y diálogo entre las naciones, y para lograrlo es necesario encontrar una solución a la controversia de soberanía”, concluyó.quienes continuaron con la idea de “libre determinación de los habitantes de las Falklands” y manifestaron que es “ese pueblo el que decidirá el rumbo”, en la discusión de la soberanía.expresó su apoyo “a la solución negociada, que se debe afianzar” entre ambos países y resaltó que “es un anacronismo que en pleno siglo XXI se esté discutiendo sobre colonialismo”.También hablóLuis Vernet,(destituido en 1833 tras la invasión de tropas de Reino Unido), y detalló las actividades desarrolladas por integrantes de su familia para reforzar el reclamo argentino.El canciller argentino asistió al Comité de Descolonización junto a una comitiva representativa de los espacios políticos mayoritarios conformada por legisladores del Frente de Todos, del PRO y de la UCR, y con el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego (a cuyo territorio corresponden las islas ocupadas por Gran Bretaña desde 1833), el oficialista Gustavo Melella.Además viajaron hacia Nueva York a acompañar al canciller los senadores Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Unidad Justicialista San Luis), María Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) y Pablo Blanco (Juntos por el Cambio-TdF); y los diputados Alberto Asseff (PRO-Buenos Aires), Rosana Bertone (FdT-TdF), Federico Frigerio (PRO-TdF); Aldo Leiva (FdT-Chaco); Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y Eduardo Valdés (FdT-CABA).También miembros del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas: estará presente el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; y la directora nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Sandra Pitta.