15.08.2025 / Banfield

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

Una señora de 95 años expresó su devoción por la exmandataria. "Todos te quieren", manifestó la mujer que vive en Banfield.




Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, viralizó un vídeo que conmovió a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple la prisión domiciliaria en su departamento de Constitución.

“Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Mira, estamos acá en Banfield y me encontré a María del Carmen”,  inició el jefe comunal.

¿Y a quién quieres ir a votar?,le preguntó Otermin a la señora jubilada. La respuesta fue tajante: “A Cristina. Que me la devuelvan”

.”Cristina, mira, acá hay un montón de gente que te quiere mucho. Con 95 años va a ir a votar y va a ir a votar a Fuerza Patria por vos, para cambiar la historia”, enfatizó el jefe comunal.

¿Sabes por qué a Cristina la sacaron de la cancha, la metieron presa por esto, por el amor que le tienes vos”, remarcó Otermín.

Asimismo, la señora agregó: “Que le tiene toda la gente, Es cierto  eso. Todos te quieren”

CFK se mostró consternada. “Ay, por Dios, te quiero mucho. Me hiciste emocionar. Que me la devuelvan, dijiste.Ay, mi amor, te juro que nadie me había dicho algo tan lindo en tanto tiempo. Te quiero, María del Carmen. Espero algún día poder darte un beso. Gracias por todo”, expresó la expresidenta.



