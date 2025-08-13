15.08.2025 / PAMI

Recalde va a la Justicia contra el recorte de medicamentos del PAMI

La medida implementada por el Gobierno nacional dejó a miles de adultos mayores sin acceso gratuito a tratamientos esenciales.




El senador nacional Mariano Recalde presentó una acción de amparo colectivo para frenar el recorte en la cobertura del 100% de medicamentos para jubilados y jubiladas del PAMI, medida implementada por el Gobierno nacional en diciembre de 2024 que dejó a miles de adultos mayores sin acceso gratuito a tratamientos esenciales.

Al respecto, Recalde detalló que “junto al centro de jubilados VDP 27 de Abril y afectados directos, presentamos un amparo para que les devuelvan los medicamentos gratuitos a los 480.000 jubilados de la Ciudad de Buenos Aires”.

El Senador también enfatizó: “Milei no solo recorta jubilaciones; también obliga a nuestros adultos mayores a pagar por medicamentos que antes eran de acceso gratuito. Estamos convencidos de que este amparo, como ya pasó en otras provincias, va a salir a favor y vamos a recuperar este derecho”.

La presentación judicial, de la que forman parte un grupo de jubilados y organizaciones, solicita suspender de manera urgente las resoluciones del Poder Ejecutivo nacional que modificaron el programa “Vivir Mejor” y restablecer la cobertura plena para todos los afiliados y afiliadas, argumentando que el recorte vulnera derechos fundamentales como la salud y la vida, y que las nuevas condiciones impuestas funcionan como barreras burocráticas excluyentes.

El recurso de amparo se presenta en un contexto de caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y un aumento de más del 200% en el precio de los medicamentos más consumidos por personas mayores, una combinación que —advierte el escrito— “agrava la vulnerabilidad y pone en riesgo la salud de millones de afiliados al PAMI en todo el país”.

 

