En medio de las internas de FDT, Massa viajará con Alberto al G7

En medio de la interna del Frente de Todos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, viajará este sábado hacia Alemania junto a Alberto Fernández para participar de la cumbre del G7, en la que Argentina es uno de los seis países invitados.

El primer mandatario asistirá como presidente de la Celac y mantendrá una reunión bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz.La propuesta del Presidente busca descomprimir las tensiones en su relación con Cristina Kirchner. El conflicto dentro del Frente de Todos no pudo suavizarse con el pedido de renuncia de Matías Kulfas y, además, sumó un nuevo capítulo con la discusión en torno al manejo de los planes sociales."Precisaba primero asegurarse que esté ordenada la agenda parlamentaria para confirmar su participación", explicaron alrededor del presidente de la Cámara de diputados a Página 12. "Hace dos meses Alberto Fernández lo invitó además a la gira por Europa y no pudo ir, después fueron a la Cumbre de las Américas y ahora al G7".En un contexto en el que los pedidos del líder del Frente Renovador para institucionalizar la coalición y “reorganizar” el gabinete económico no tienen respuesta, el desconte reina dentro del partido en el que consideran que, de esta forma, se atenta contra el proyecto político de su líder.El enojo en el Frente Renovador lo dejó trascenderquien le reconoció a Clarín: “Estoy cansado de que le den la razón a Sergio y de que no le hagan caso”. Tras su declaración surgieron rumores de que Massa tenía pensado renunciar a la Cámara de Diputados y romper el Frente de Todos.Aunque la diputada nacionalsalió a desmentirlos y aseguró, en díalogo con El Destape Radio, queaunque reconoció el planteo para establecer una mesa política. “Somos parte del Frente de Todos, es cierto que reclamamos un espacio de discusión y debate sobre temas como la inflación, los precios de los alimentos y las ganancias de las empresas. Todos tenemos las mismas preocupaciones, pero tenemos que buscar un ámbito de debate”, expresó.La cumbre del G7 será el segundo viaje del que participará Massa junto a Fernández, semanas atrás lo había acompañado a la Cumbre de las Américas, propuesta que tardó dos meses en aceptar. También el presidente de la Cámara de Diputados fue invitado a la gira que realizó Alberto por Europa en mayo, pero Massa no asistió por la agenda parlamentaria. En medio del conflicto con la vicepresidenta, el Presidente consigue conservar y equilibrar la unidad de la coalición al sumar al líder del FR a los viajes.