Mercado Libre, acusado de evasor: las importaciones truchas por las que AFIP señala a Galperín

Una investigación de la Dirección General de Aduanas detectó irregularidades por parte de las empresas de e-commerce Mercado Libre e Ingenico en la importación de 400.000 terminales de pago en 2019, 2020 y 2021, lo que resultó en que fueran denunciadas por evasión fiscal

La firma del empresario macristay la compañía de origen francésUn informe de la DGA que publicó Página/12 precisa que el total adeudado en impuestos por esa alícuota que evadieron pagar es de USD 7,5 millones, a lo que se sumaría una multa del mismo monto por lo establecido en el Código Aduanero. Así, entre ambas empresas deberán abonar unos USD 15 millones. El trabajo, además, señala que no se trató de un error involuntario., señala el texto del informe de la DGA. La información indica que, por supuesto, el organismo investiga a otras empresas del sector que podrían haber incurrido en la misma maniobra abusiva al importar este tipo de equipos.Llama la atención este tipo de prácticas particularmente en una firma como Mercado Libre, de un crítico de la corrupción como Galperín, que además ocupa el puesto 71 entre las más valiosas del planeta mientras en la Argentina sólo genera 9 mil puestos de trabajo.Las dos empresas fueron notificadas del presunto delito, pero firmaron en disconformidad. Por eso, lo que ahora hace la AFIP es elaborar un sumario infraccional para presentar ante la justicia que, si resulta desfavorable para las firmas, puede ascender las multas en hasta 5 veces el perjuicio fiscal:Llamativamente, Mercado Libre e Ingenico firmaron en disconformidad, como negando el acto de evasión a través de importaciones truchas, pero luego de la notificación comenzaron a importar con la posición arancelaria correspondiente.Mercado Libre argumentó ante P12 que comercializa las terminales de cobro inteligentes desde enero de 2020 y a fines de 2021 un verificador de Aduana les informó que tenían que realizar las importaciones de Smart POS por una posición arancelaria distinta a la que venían utilizando hasta ese momento."Este cambio fue el resultado de un nuevo criterio de interpretación por parte del verificador respecto a las tecnologías de cobro. Sin recibir una notificación formal, Mercado Libre procedió al cambio de nomenclatura. La descripción de la posición arancelaria no se encuentra alineada con exactitud a las nuevas tecnologías de Smart POS que Mercado Libre y empresas competidoras están importando", afirmaron."Luego de que fuimos informados del cambio de criterio estamos importando con la interpretación del escenario más alto de tasas aduaneras. En paralelo, estamos siguiendo el proceso para determinar la clasificación arancelaria correcta dado la nueva tecnología que estamos importando", aseguraron a la vez que confirmaron que la firma aún no fue notificada formalmente de ningún proceso administrativo.