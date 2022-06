Milei habló sobre la posibilidad de debatir "de acá a 200 años" la venta de hijos, pero acusó a La Nación por "difamación"

Luego de la polémica por la venta de órganos, el diputado libertario Javier Milei sostuvo que podría debatirse "de acá a 200 años" la comercialización de hijos, pero cruzó al diario La Nación por distorsionar sus dichos y los acusó de "operadores de cuarta"., escribió el líder de La Libertad Avanza desde su cuenta de Instagram.En la publicación, mostró la nota de La Nación y aseguró:Milei se refiere a la nota publicada por el medio macrista, que tituló: "Tras la polémica por la venta de órganos, Javier Milei dijo que, en algun momento, se podría debatir la venta de hijos".Este martes el diputado dialogó en Radio Con Vos y se refirió a sus dichos a favor por la venta de órganos. Pero lejos de polemizar nuevamente, intentó poner paños fríos y manifestó: "Es una discusión filosófica que no sé si estamos preparados".Luego fue consultado sobre si adhería a lacomo postula el economista Murray Rothbard y señaló que esos teóricos hablan de una sociedad ideal que no es la que existe ahora. "Esta discusión está alejada de los argentinos porque nuestros problemas son la inflación, que no crecemos y el desempleo", manifestó.Sin embargo, añadió que “la respuesta depende de en qué términos estés pensando”., concluyó al tiempo que remarcó que "si tuviera un hijo no lo vendería".