Martín Gúzman viaja a Francia para reestructurar la deuda con el Club de París

el ministro de Economía, Martín Guzmán, determinó que viajará la próxima semana a Francia para mantener negociaciones formales con el Club de París. El objetivo es reestructurar el acuerdo por la deuda con los acreedores del 2014.

El objetivo es alcanzar una renegociación en el que se incluyan nuevas condiciones de tasas de interés, plazos e incorporación de los US$ 430 millones ya abonados en los pagos de febrero de 2022 y julio de 2021.

En medio de un nuevo récord del dólar y tras no participar de la reunión del gabinete nacional en Casa Rosada,Desde el Palacio de Hacienda informaron que el ministro pautó con autoridades del organismo, a través de un diálogo que mantuvieron en las últimas horas, un encuentro con acreedores para el próximo miércoles 6 de julio con los que se espera definir un nuevo cronograma de vencimientos del pasivo estimado en u$s 2000 millones, más intereses.Hace un mes el Gobierno llegó a un acuerdo con el Club de París para diferir los pagos de deuda hasta el 30 de septiembre de 2024, mientras se avanza en un entendimiento que contemple un nuevo mecanismo de repago de los compromisos.La Argentina debía afrontar el 31 mayo de 2021 un pago cercano a los US$ 2.450 millones, correspondientes a 40 créditos otorgados por 14 países y en ocho monedas distintas, en los términos del Acuerdo firmado en 2014, el cual contemplaba un periodo de gracia de 60 días.Sin embargo,para obtener un puente de tiempo que permitía a la Argentina no caer en default y continuar con la negociación. Para el ministro "pagar esa cantidad hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y por lo tanto hubiese generado más inestabilidad cambiaria y más inestabilidad macroeconómica".es importante frente a la necesidad de restablecer relaciones con las agencias de crédito para la exportación nucleadas en el Club. Este es uno de los temas centrales para el Gobierno, ya que de reestructurar la deuda con los parisinos Argentina tendría una imagen más positiva en el escenario global y generaría confianza para el desarrollo de inversiones en el sector energético.Tras una subida del récord del dólar y semanas de problemas con el abastecimiento de gasoil,son un punto clave para el Gobierno. El desafío de Martín Guzmán de renegociar los términos de la deuda con el Club de París, gira sobre la necesidad de atraer inversiones externas directas, complementarias de la inversión local. La pretensión del Gobierno es la de buscar financiamiento de escala, para grandes proyectos, como en el caso del gas natural licuado.