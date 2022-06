Suárez Lastra contra Larreta: La política argentina necesita más coincidencias y menos marketing

Para Facundo Suárez Lastra, la visita del jefe de Estado a la dirigente de la Tupac Amaru, “es una señal clarísima de la falta de contacto con la realidad del presidente de la Nación”.“Me pareció un gran disparate que ante la situación socio-económica del país y la inestabilidad del mercado más la incertidumbre que existen con la agenda de complicaciones que tiene la Argentina, que el Presidente, recién llegado de Europa, sin ocuparse de ningún tema que preocupan a los argentinos, vaya a ver a una pobre señora que está padeciendo un inconveniente de salud pero que no deja de ser una delincuente, procesada y condenada por la Justicia, por delitos de corrupción, maltrato y violencia, que el presidente de la Nación haga eso demuestra un problema serio en las prioridades y la moral del mandatario argentino”, sostuvo el ex legislador.SOBRE EL CASTING DE LARRETAPor otra parte, el dirigente de la UCR porteña manifestó sus inquietudes respecto de la iniciativa “Te Votarías?” del jefe de Gobierno de CABA respecto de la convocatoria de candidatos a suerte de casting.“No forma parte de mis pareceres en relación a cómo se eligen los candidatos en la política”, dijo de manera contundente el dirigente de la UCR para quien “esto no quiere decir que la política no pueda ampliarse para ir incorporando gente con inquietudes y sin experiencia partidaria”.“No obstante, este tipo de acciones son más marketineras y la política argentina necesita más coincidencias y menos marketing”, enfatizó.SOBRE LOS CONTROLES DE IMPORTACIONESPor último, cuestionó el nuevo esquema de control de importaciones dispuesto por el BCRA.“Siguen siendo manotazos que no resuelven el problema central que son la falta de inversiones productivas y la capacidad de generar dólares”, cuestionó.