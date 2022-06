Bullrich volvió a cuestionar si Larreta tiene "coraje" y "valentía" para ser candidato de Juntos por el Cambio

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no para de correr por derecha y pegarle a uno de sus eventuales contrincantes, Horacio Rodríguez Larreta, en la carrera de Juntos por el Cambio por determinar quiénes serán sus precandidatos presidenciales en las elecciones de 2023

, empezó diciendo la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri en una entrevista con Filo News.La actual representante del ala más extrema del PRO, "halcón" junto a Mauricio Macri pese a que ahora el ex presidente se muestra con María Eugenia Vidal en una jugada política que parece tener poco de sinceridad y mucho de política, prosiguió con ese argumento acerca de las bondades que requiere un próximo mandato presidencial para castigar al jefe de Gobierno porteño.Consultada específicamente por Larreta, Bullrich jugó a un "decilo sin decirlo": "Se necesita mucho coraje, mucha valentía. No digo que no lo tenga, pero son características que no todos tienen".La disputa interna en JxC se renueva semana tras semana. Hace días, desde Córdoba, Bullrich expresó esta misma línea discursiva y revalidó propuestas extremas que no comparte Larreta, como por ejemplo la eliminación de los planes sociales en seis meses.“Estoy concentrada en recorrer el país y conocer cada uno de los problemas. No quiero hablar de la candidatura", sostuvo la ex ministra de La Alianza en cuanto a su actividad proseletista, que pese a no estar en campaña la coloca visitando distintas regiones de la Argentina.En ese sentido volvió a dejar en piee la chance de ir por la presidencia, pero sin confirmarlo: “Formalmente no me lanzo, pero estamos viviendo un tiempo raro porque todos dan por hecho que ya el proceso electoral está abierto cuando falta un año y pico".En ese sentido, dijo que "si los argentinos se preguntan cómo se cambia la Argentina", ella considera que puede "darles esa respuesta no técnicamente, (sino) en el carácter".Ante eso, dejó un abierto autoelogió al que le adicionó caracter histórico, al destacar su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. "No quiero ser soberbia, pero creo que hice historia. Cambié muchos falsos relatos", expresó Bullrich.