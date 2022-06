Caso Guadalupe Lucero: qué se sabe del hombre que se autoculpó y por qué hay dudas

El joven de 26 años que padece esquizofrenia

se entrevistó a la madre del hombre que sostuvo haber matado a Guadalupe, quien aseguró que "el chico tenía una patología psiquiátrica"

La fiscal Virgina Palacios aseguró este jueves que apenas le informaron que, la niña desaparecida desde el 14 de junio de 2021 en el Barrio 544 Viviendas, ordenó resguardar la zona señalada y le dio aviso al fiscal federal Cristian Rachid, quien lleva adelante la investigación.se presentó en la noche del miércoles en la Comisaría 2° de la ciudad de San Luis y confesó haber matado a la niña que lleva más de un año desaparecida. El hombre primero dijo que la quemó y tiró sus cenizas en el baño de su casa y luego, en una segunda versión, aseguró que la estranguló y la enterró en el Valle de Piedra. Su contradicción y que padezca una enfermedad mental hace dudar a los investigadores. En el sistema judicial argentino una confesión no es prueba suficiente de culpabilidad pero debe ser tenida en cuenta junto a otras evidencias.Se trazaron tres perímetros, uno en la calle Paraíso, en la subida; otro en la calle subsiguiente donde termina el asfalto; y otro que hizo Gendarmería en la localidad de Estancia Grande", señaló la fiscal en una conferencia de prensa ofrecida en la capital provincial.La fiscal explicó que en la dependencia policial tomaron "medidas preliminares", entre ellas,y se ordenó "el resguardo de la zona" indicada por el joven."Me pareció importante que se resguarde la zona. Yo empecé a tomar declaración a las 20 y, a las 21:50, cuando salimos estaba toda la prensa (afuera). Por eso, consideré que era imprescindible resguardar el lugar hasta que tomara intervención Gendarmería. Me quedé hasta que llegó la fuerza federal tras el pedido del Dr. Rachid", precisó Palacios.Respecto a la superposición de la investigación con la jurisdicción federal, sostuvo: "Yo no quiero invadir al Dr. Rachid. Solo recibimos un relato, pensamos que tenía premura y que nunca ningún dato se podía desestimar".Entre la tarde y la noche del pasado miércoles, el joven de 26 años se presentó en una comisaría de la capital provincial y aseguró haber matado a Guadalupe Lucero. En un primer momento,según informaron fuentes policiales a las agencia Noticias Argentinas.Sin embargo, una vez que se calmóy sostuvo que fue al Barrio 544 Viviendas, vio a una nena, la agarró de la mano y se la llevó hasta la parada del colectivo donde volvió a tomar este medio de trasporte para dirigirse a la zona céntrica. Allí abordó otro micro en dirección a la zona de Juana Koslay y se bajó con la pequeña en Potrero de los Funes. Luego, según su segunda confesión, la llevó hasta el Valle de Piedra donde la estranguló y la mató.Los policías frente al testimonio del joven se dirigieron a su casa y hablaron con. En tanto, los fiscales Emanuel Sastre y Virginia Palacios se presentaron en la seccional para entrevistar a este joven.Al respecto, durante la conferencia de prensa la fiscal Palacios sostuvo: “No soy médica legista o psiquiátrica, pero esta persona presenta un problema psiquiátrico y eso lo avala un certificado médico. I. Yo no lo puedo evaluar; eso lo hará (el juez) Rachid".La confesión del hombre se produjo el mismo día en el que arrancó la reconstrucción del caso, llevado a cabo por alrededor de 200 efectivos de la Policía de San Luis junto a personal de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal y del Ejército Argentino. Además del operativo que comenzó ayer y que continua hoy, también participaba personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sibufu) del Ministerio de Seguridad de la Nación, y de las fiscalías a cargo de la investigación.Al respectoy afirmó: “la Policía provincial se niega a dejar actuar a Federal” , tras lo que explicó: "Es lógico que la familia cuestione el actuar policía de la provincia, porque hace un año estamos buscando a Guada". "Va una persona a declarar a una comisaría provincial y lo primero que hacen es avisar a los medios y la familia”, se preguntó.“Tengan corazón no saquen conclusiones anticipadas antes de tener algo certero, es muy cruel y doloroso”, añadió.