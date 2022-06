Argentina: la canción de Trueno que elogió Cristina y habla de la dictadura, Malvinas y Santiago Maldonado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en redes sociales un video de la canción "Argentina", de Trueno y con la colaboración de Nathy Peluso, en el que aparece un grupo de influyentes artistas y referentes argentinos de distintas disciplinas

, escribió CFK en la historia que publicó en su cuenta de Instagram, donde compartió el producto audiovisual que grabaron los diversas figuras influyentes y donde se escucha la canción de Trueno que reinvidica a los jóvenes y los barrios, hace referencia a la Guerra de Malvinas, la dictadura militar y la desaparición de Santiago Maldonado, entre otros temas.Entre los artistas que fueron destacados por la ex presidenta están el propio, pero también aparecen los músicosEn el video se muestra a todos esos referentes de la cultura y el deporte pasarse un mate mientras de fondo suena la canción llamada Argentina, interpretada por Trueno y Nathy Peluso."Orgulloso del país que nos hace ser quien somos, orgulloso de las leyendas que siembra nuestra tierra. Con el mate y la escarapela, representándonos el uno al otro con su propósito y su talento. Desde el sur de Latinoamérica, para todo el mundo, ARGENTINA. Que la cuenten como quieran", escribió Trueno como descripción del video que compartió Cristina.La fuerza de Argentina ta caminando a mi ladoBaby, no estoy soloLos golpes de la vida ya me tienen preparado (solo, so, so)Ready para todo (ready para todo)Los wachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodoCircula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oroPut your hands up, rapper, put your hands upATR-vido wacho la hago, ni la piensoSomos los culpables de que tiemble el universoPut your hands up, pai, put your hand (put your hand)Put your hands up, rapper, put your hands upATR-vido wacho, la hago, ni la piensoLos culpables de que tiemble el universoPai, put your hands up, pai, put your hands upDe Saavedra a Corrientes, toda mi memoria de frenteQuiero que me choque toda esa gente"Piano Bar" en los auricularesYa son años laburando en el extranjeroA donde voy digo que te quieroDesde que me fui me ha pasado tantoY te aseguro que (me llaman abandona'o)La fuerza de Argentina 'tá caminando a mi ladoBaby, no estoy soloLos golpes de la vida ya me tienen preparadoReady para todo (solo si) (ready para todo)Los wachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodoCircula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oroBuenos Aires, Buenos AiresSigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afueraCómo extraño la rutina de tener que acostumbrarmeAl ruido en la veredaCaminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisieraCuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudadDel quilomboA la sangre de la tierra no la compran con quilatesNuestros perros tienen hambre y están ready pa'l combate, huh (solo si, solo si, solo si)Esto es rap, es hip-hop, va de en serioLe damos la vuelta al mundo en tres minuto' y medioArgentina put your hands upHago que todo los políticos estén tenso' (me llaman abandona'o)La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesosBailo con San La Muerte, San Martín en San LorenzoLa fuerza de Argentina 'tá caminando a mi ladoBaby, no estoy solo (solo si, solo si, solo si)Los golpes de la vida ya me tienen preparadoReady para todoLos wachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodoCircula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oroArgentina, si quisieraOlvidarte, no pudieraMi Argentina querida es la tierra donde nacíSangre de cóndor andino, de puma y de coatíLa nave bajan en Córdoba preguntando por míJujuy me dio los zapatos pa caminar por ahíPor Catamarca duermo, en Neuquén me levanto yTengo una Santa Fe porque Luis y Juan me cuidan hace tantoAunque el rumbo se me deformó sacando lo que cantoMendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto (solo si)Estoy hablando con Santiago del EsteroSantiago Maldonado y los hermanos que se fueronDe Tucumán a Chaco y sigo hasta la PatagoniaSoy la flora de La Pampa, la bandera, el sol y el cieloHuh (huh, solo si)Solo sé lo que el viento me cuenta, malos climasBuenos Aires, sale el sol en la tormentaLas corrientes entre ríos se conectanIndio que no se salta las misiones, me representaEl Río Negro por la tinta de mi imprentaEntre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calientaBajo a Tierra del Fuego y tengo el fin del mundo cercaLas Islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras