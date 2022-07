Murió el genocida Miguel Etchecolatz

El genocida Miguel Etchecolatz, Director de Investigaciones de la policía bonaerense durante la última dictadura cívico militar, murió hoy a los 93 años de edad a las 5.30 en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel

dónde estaba internado bajo custodia policial por complicaciones de salud.La información fue confirmada por el, una de las abogadas que lideró la querella contra el genocida en la causa por la desaparición de, y por organismos de derechos humanos.El ex jefe de la policía bonaerense caunque a principios de junio había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por diversos problemas de salud. El represor tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica de Merlo dónde finalmente falleció.Miguel Etchecolatz fue director de investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura, en la que además fue la mano derecha del general de brigada, había sido condenado nueve veces por secuestros, torturas y crímenes junto a un grupo de militares acusados de someter a al menos 84 personas.Según informó la abogada Godoy a Infobae, Etchecolatz tenía cinco prisiones efectivas y la prisión domiciliaria otorgada por Casación, en una sola causa, no se había hecho efectiva.“Etchecolatz estaba alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo y fue derivado hace un mes y medio a una clínica. No me dijeron nada más pero con eso nos alcanza”, explicó la abogada.Los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma habían firmado esa petición para Etchecolatz basándose en los problemas de salud del ex policía, tras un informe del Cuerpo Médico Forense (CMF).“Tiene antecedentes de HTA, ACV isquémico, Ex TBQ, deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, HPB, diverticulosiscolónica”, explicaron en su fallo. “Requiere de un cuidador de adultos mayores las 24 horas del día, para poder realizar cualquier actividad de la vida diaria y ello no puede ser garantizado por ninguna unidad dentro del Servicio Penitenciario Federal”, detallaron.En mayo de este año, Etchecolatz había recibido su última condena a prisión perpetua junto a otro ex policíaAmbos acusados de haber secuestrado y torturado a siete víctimas y haber asesinado a otras tres en el centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Arana”.Las acusaciones contra los represores habían sido sostenidas por el sobreviviente, antes de desaparecer en plena democracia y de quién se desconoce el paradero hace 15 años. Precisamente, López testimonió contra Etchecolatz en el primer juicio que se hizo tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.Durante el juicio Lopez había asegurado que el expolicía era "un asesino serial, no tenía compasión", al tiempo que identificó a Garachico como otro de sus torturadores. Ante la justicia dió detelles de los homicidios que presenció y de las torturas a las que fueron sometidas él y otras personas.