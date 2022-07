Para la Coalición Cívica, "la designación de Batakis no genera ninguna expectativa favorable"

“La designación de Batakis no genera ninguna expectativa favorable. Su paso en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires no ha sido un muy buen precedente que permita generar buenas expectativas”, remarcó el senador José Andrés de Leo, en diálogo con Política Argentina.

El legislador lilito cuestionó la llegada de Silvina Batakis a la cartera económica. “El principal problema no es eso, sino que su designación ha sido fruto de la improvisación, de las disputas políticas y de la desesperación del Frente de Todos, que está insertó en una crisis interna extraordinaria”, remarcó.A su entender, “claramente no fue la primera opción. Se trato de entrar al lunes, por lo menos, con un ministro de Economía”. “No se hizo ni con ningún anuncio, ni quienes serán su equipo ni que políticas llevarán adelante”, dijo De Leo al tiempo que insistió: “La realidad es que el panorama no luce para nada bueno”.Respecto de la discusión Alberto-Cristina, De Leo señaló que “perdieron los argentinos”. “En lo que respecta al poder, al momento de las decisiones, claramente la única persona que tiene poder en el Frente de Todos es Cristina Fernández de Kirchner. El resto son intentos, el Presidente en una forma lamentable ha ido lapidando el poder que le confirieron los argentinos”, consideró.