Congreso: agenda movida y un puñado de proyectos que tienen el aval de la mayoría de las bancadas

A fin de mantener el ritmo de la actividad parlamentaria, la Cámara de Diputados sesionará este martes, tal como estaba previsto, para tratar algunos proyectos de consenso. El oficialismo decidió impulsar la discusión de iniciativas que cuentan con el apoyo de la oposición, entre ellas la que promueve la industria automotriz, sin embargo desde Juntos por el Cambio resolvieron que no darán quórum.Mientras Juntos por el Cambio se concentró en el proyecto de boleta única de papel, el cuál consiguió aprobar junto a otras bancadas de la oposición; el bloque oficialista se detuvo en proyectos referidos a la Justicia, como la reforma al Consejo de la Magistratura, así como también en iniciativas de tinte económico.Uno de los pocos temas en el que coincidieron fue en la necesidad de discutir la Ley de Alquileres, aún así no lograron consensuar un texto y presentaron dos dictámenes con propuestas opuestas. El oficialismo eligió atender los reclamos de la mayoría de las asociaciones de inquilinos, en tanto Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Provincias Unidas retomaron varios de los planteos de los propietarios y las cámaras inmobiliarias. Hasta ahora, ni unos ni otros consiguieron construir las mayorías necesarias para asegurarse la aprobación en el recinto de sus respectivas iniciativas.A la espera del resultado de las negociaciones que un sector y otro lleva adelante con aquéllos opositores que tienen más dudas que certezas sobre lo que hay que hacer, desde el bloque del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez, solicitaron que se convoque a una sesión este martes a las 13 para votar un puñado de proyectos que tienen el aval de la mayoría de las bancadas.La principal iniciativa que el Frente de Todos intentará aprobar es la que promueve inversiones en la industria automotriz y que declara estratégico al sector autopartista, que la semana pasada recibió dictamen en un plenario de comisiones. Más allá de algunos cuestionamientos menores de Juntos por el Cambio, el proyecto cuenta con un gran apoyo entre las diferentes fuerzas políticas. También buscarán convertir en ley el proyecto que promueve el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos, en el ámbito público, privado y de la seguridad social, así como el acompañamiento a las familias.Otro de los temas que se tratarán es la Promoción y Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología; el que apunta a proteger la diversidad marina a través de la creación de un Área Marina Protegida Bentónica en la zona conocida como Agujero Azul y la iniciativa que declara de interés público nacional la prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana.Si bien la mayoría de los proyectos tiene el acompañamiento de la oposición, en una reunión por zoom, Juntos por el Cambio decidió que no dará quórum debido a que el oficialismo no incluyó en el temario la iniciativa que modifica la Ley de Alquileres vigente, entre otras cuestiones.