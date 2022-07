En el marco del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas por parte de Argentina, el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, dijo que le "gustaría ver una negociación" entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.

En esta línea, manifestó sus inquietudes respecto de la postura del primer ministro británico, Boris Johnson, por "no tener interés" ante el reclamo argentino. Las palabras de Stanley se dieron la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado nacional.Dijo Stanley: “Estoy aprendiendo más sobre la cuestión todos los días. Estoy estudiando mucho y si tuviera que pensar una forma de solucionar esto, pero ahora no puedo, no se me ocurre nada. Lo único que podría decir es que me gustaría ver una negociación entre las dos partes”.