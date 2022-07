Vidal criticó a Batakis "porque se parece" a Alberto y no se sabe "su plan"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, consideró que la nueva titular de Economía, Silvina Batakis, es “una ministra de canales de televisión que no dijo cuál es plan, ni cuál es su equipo” y aseguró que “se parece” al presidente Alberto Fernández.

“Preocupa que estemos arrancando el jueves, la ministra haya asumido el lunes y, consideró la legisladora de JxC, durante una comunicación con Radio Rivadavia, en referencia a los primeros anuncios de la nueva titular de Economía.expresó en respuesta a las declaraciones de la nueva ministra quien había asegurado: “Me parece increíble que en una situación de incertidumbre haya una persona que tuvo una responsabilidad enorme, como fue gobernar la provincia de Buenos Aires, que diga estas barbaridades y que encima se le de micrófono", había manifestado Batakis.Vidal protagonizó un cruce el miércoles pasado con su par Victoria Tolosa Paz durante una sesión de la Cámara de Diputados, en el criticó la elección de la titular de la cartera económica y apuntó que como ministra en la provincia bonaerense durante el gobierno de Scioli Batakis “no dejó la plata de los sueldos y aguinaldos de 600 mil trabajadores.”Hoy la legisladora de Cambiemos continuó expresándose en la misma línea:, recordó y aseguró que "Es muy fácil de chequear yo tengo la certificación de caja del día que llegue con escribano público donde había 190 millones de pesos y había que pagar 26.000 millones en 6 dias".resaltó la ex gobernadora bonaerense.Y continuó: “, a me gustaría verla en lugar de contestandome a mi que me dijera cómo va a pararse frente a la inflación, el dólar y los bonos", sostuvo Vidal.Respecto a la pregunta sobre llegar a un acuerdo con el oficialismo expresó que “es importante tener acuerdos” pero que imagina “muy difícil” hacerlos con el kirchnerismo.En este sentido la legisladora explicó que Frente de Todos “tiene un modelo de país absolutamente distinto“ al de Juntos por el Cambio. “El kirchnerismo cree que para enfrentar a la pobreza hay que impulsar un salario único universal”, ejemplificó la lesgiladora.En referencia a las internas afirmó que “Juntos por el Cambio tiene otra fortaleza política” y aseguró que son “conscientes de que la gente lo último que quiere es ver a los políticos discutir candidaturas”.concluyó Vidal.