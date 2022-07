En medio de los escándalos Boris Johnson renunció como primer ministro de Reino Unido

el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este jueves su renuncia como líder del Partido Conservador y por lo tanto a su cargo.

Tras días de renuncias en el poder Ejecutivo por varios escándalos éticos,Se espera que su reemplazo llegue en septiembre o en octubre, según informó la BBC.frente a su residencia oficial en Londres.El primer ministro había rechazado durante dos días el pedido de renuncia de integrantes del propio gabinete, pero frente a la ola de renuncias de casi 60 miembros de su Ejecutivo y ya desprovisto de apoyo decidió separarse del Partido Conservador y aguardar en su cargo hasta que designen a un reemplazo.Frente a lo que varios diputados oficialistas manifestaron que debía irse lo más pronto posible para evitar una parálisis política y el opositor Partido Laborista consideró que tratará de derribarlo con una votación de censura en el Parlamento si no deja el cargo.En este sentido, manifestó que Johnson "se tiene que ir, no puede seguir aferrándose" al puesto.La noticia se conoció luego de queque Johnson había nombrado hace apenas dos días tras la renuncia de Rishi Sunak, le pidiera al Primer ministro que renunciara a su cargo y afirmara que Johnson sabía que "lo correcto es irse ya".que también había sido nombrada tras la renuncia de su predecesor, anunció hoy asimismo su dimisión.La ola de renuncias empezó el martes conque dimitieron con críticas al primer ministro por el manejo del líder conservador frente a los escándalos.Deferentes miembros del Ejecutivo, entre ellos su hasta ahora incondicional defensora, ministra del Interior, fueron anoche a Downing Street, la residencia oficial Johnson a decirle que había perdido el apoyo de su Partido Conservador y que no puede continuar, pero la respuesta fue la destitución del ministro de Vivienda, Michael Gove.Boris Johnson, uno de los principales impulsores del Brexit entre los conservadores y el encargado de concretar la salida del Reino Unido de la UE., logró permanecer en el cargo casi tres añosy a las denuncias de que engañó al Parlamento y a la ciudadanía al celebrar fiestas en su residencia oficial durante el confinamiento por Coronavirus.Según el diario The Guardian,ya adelantó que no se debe permitir que Johnson permanezca como primer ministro interino mientras el Partido Conservador elije nueva líder. Frost dijo que Johnson debe renunciar de inmediato y propuso que el viceprimer ministro Dominic Raab lo reemplace durante la contienda por el liderazgo conservador.Entre losfiguran Sunak, Javid o la canciller Liz Truss. También se mencionan a Zahawi, a la diputada Penny Mordaunt y al ministro de Defensa Ben Wallace. Mientras tanto, con la noticia de la dimisión de Johnson, la libra cotizaba al alza con un 0,6% más a 1,198 dólares estadounidenses y un 0,4% más fuerte a 1,174 euros.